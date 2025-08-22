「EMODA(エモダ)」15周年記念＜ハート(ハート)＞がテーマのリミテッドアイテムを8月29日(金)に発売

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区) が運営するファッションブランド「EMODA(エモダ)」は、ブランド設立15年を記念しリミテッドアイテムを8月29日(金)に発売します。

8月29日(金)の発売に先駆けて公式通販サイト「RUNWAY channel」では、8月22日(金)より先行予約を開始。リミテッドアイテムを着用したLOOKも公開いたします。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:ed_250822_limited*&pi=p_sp_ed_250822_limited&aid=ed_250822_limited

今回のリミテッドアイテムは15年間の感謝の気持ちを込めた「LOVE＝ハート(ハート)」がテーマ。

EMODAの得意とするデニムパンツにフォーカスし、デニムパンツとセットで着ると可愛いＴシャツを加えた2型のラインナップです。

デニムパンツは、両サイドにハートモチーフをあしらい、さらにハート型のキーチェーン付き。

どの角度から見てもキャッチーなデザインが魅力です。ポケット裏地にはEMODAロゴをプリントし、細部までこだわりました。

Tシャツは、大きなハートモチーフをカットオフで切り抜いた立体感のあるデザインが特徴。プリントでは表現できない存在感で、単品でも映えるアイテムです。

いずれのアイテムも「ドット」「チェック」「小花」3つの柄で構成されたハートモチーフを使用。上下セットでのコーディネートもおすすめです。

小花柄チェック柄ドット柄

デニムパンツはアイスブルー、インディゴ、ブラックの3色、Ｔシャツはホワイト、グレー、ブラックの3色の展開です。

HEART CUT PATTERN T/S ホワイト 4,950円 / HEART LOOSE JEANS アイスブルー 17,380円（全て税込）

HEART CUT PATTERN T/S グレー 4,950円 / HEART LOOSE JEANS インディゴ 17,380円（全て税込）

HEART CUT PATTERN T/S ブラック 4,950円 / HEART LOOSE JEANS ブラック 17,380円（全て税込）

EMODAについて

■ブランドコンセプト

ファッションの最先端＝MODE

その新しさを、リアルクローズへ落とし込んでいく。

MODE、MONOTONE、MINIMAL をベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。

潔いこと。スタイルがあること。

常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。

■EMODAオフィシャルサイト／SNS

Official Site：http://emoda-japan.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/

X：https://twitter.com/emoda_staff/ ( @EMODA_STAFF )

Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp