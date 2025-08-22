「EMODA(エモダ)」15周年記念＜ハート(ハート)＞がテーマのリミテッドアイテムを8月29日(金)に発売
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区) が運営するファッションブランド「EMODA(エモダ)」は、ブランド設立15年を記念しリミテッドアイテムを8月29日(金)に発売します。
8月29日(金)の発売に先駆けて公式通販サイト「RUNWAY channel」では、8月22日(金)より先行予約を開始。リミテッドアイテムを着用したLOOKも公開いたします。
詳細を見る :
https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:ed_250822_limited*&pi=p_sp_ed_250822_limited&aid=ed_250822_limited
今回のリミテッドアイテムは15年間の感謝の気持ちを込めた「LOVE＝ハート(ハート)」がテーマ。
EMODAの得意とするデニムパンツにフォーカスし、デニムパンツとセットで着ると可愛いＴシャツを加えた2型のラインナップです。
デニムパンツは、両サイドにハートモチーフをあしらい、さらにハート型のキーチェーン付き。
どの角度から見てもキャッチーなデザインが魅力です。ポケット裏地にはEMODAロゴをプリントし、細部までこだわりました。
Tシャツは、大きなハートモチーフをカットオフで切り抜いた立体感のあるデザインが特徴。プリントでは表現できない存在感で、単品でも映えるアイテムです。
いずれのアイテムも「ドット」「チェック」「小花」3つの柄で構成されたハートモチーフを使用。上下セットでのコーディネートもおすすめです。
小花柄
チェック柄
ドット柄
デニムパンツはアイスブルー、インディゴ、ブラックの3色、Ｔシャツはホワイト、グレー、ブラックの3色の展開です。
HEART CUT PATTERN T/S ホワイト 4,950円 / HEART LOOSE JEANS アイスブルー 17,380円（全て税込）
HEART CUT PATTERN T/S グレー 4,950円 / HEART LOOSE JEANS インディゴ 17,380円（全て税込）
HEART CUT PATTERN T/S ブラック 4,950円 / HEART LOOSE JEANS ブラック 17,380円（全て税込）
EMODAについて
■ブランドコンセプト
ファッションの最先端＝MODE
その新しさを、リアルクローズへ落とし込んでいく。
MODE、MONOTONE、MINIMAL をベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。
潔いこと。スタイルがあること。
常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。
■EMODAオフィシャルサイト／SNS
Official Site：http://emoda-japan.com/
Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/
X：https://twitter.com/emoda_staff/ ( @EMODA_STAFF )
Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )
【会社概要】
社 名：MARK STYLER株式会社
本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14
創 業：2005年11月
代表者：代表取締役社長 秋山 正則
事業概要：
(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売
(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売
URL：http://www.mark-styler.co.jp