「EMODA(エモダ)」15周年記念＜ハート(ハート)＞がテーマのリミテッドアイテムを8月29日(金)に発売

写真拡大 (全9枚)

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区) が運営するファッションブランド「EMODA(エモダ)」は、ブランド設立15年を記念しリミテッドアイテムを8月29日(金)に発売します。








8月29日(金)の発売に先駆けて公式通販サイト「RUNWAY channel」では、8月22日(金)より先行予約を開始。リミテッドアイテムを着用したLOOKも公開いたします。


詳細を見る :
https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:ed_250822_limited*&pi=p_sp_ed_250822_limited&aid=ed_250822_limited



今回のリミテッドアイテムは15年間の感謝の気持ちを込めた「LOVE＝ハート(ハート)」がテーマ。


EMODAの得意とするデニムパンツにフォーカスし、デニムパンツとセットで着ると可愛いＴシャツを加えた2型のラインナップです。






デニムパンツは、両サイドにハートモチーフをあしらい、さらにハート型のキーチェーン付き。


どの角度から見てもキャッチーなデザインが魅力です。ポケット裏地にはEMODAロゴをプリントし、細部までこだわりました。


Tシャツは、大きなハートモチーフをカットオフで切り抜いた立体感のあるデザインが特徴。プリントでは表現できない存在感で、単品でも映えるアイテムです。


いずれのアイテムも「ドット」「チェック」「小花」3つの柄で構成されたハートモチーフを使用。上下セットでのコーディネートもおすすめです。




小花柄

チェック柄

ドット柄


デニムパンツはアイスブルー、インディゴ、ブラックの3色、Ｔシャツはホワイト、グレー、ブラックの3色の展開です。




HEART CUT PATTERN T/S　ホワイト　4,950円　/　HEART LOOSE JEANS　アイスブルー　17,380円（全て税込）



HEART CUT PATTERN T/S　グレー　4,950円　/　HEART LOOSE JEANS　インディゴ　17,380円（全て税込）　　



HEART CUT PATTERN T/S　ブラック　4,950円　/　HEART LOOSE JEANS　ブラック　17,380円（全て税込）


EMODAについて





■ブランドコンセプト


ファッションの最先端＝MODE


その新しさを、リアルクローズへ落とし込んでいく。


MODE、MONOTONE、MINIMAL をベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。


潔いこと。スタイルがあること。


常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。




■EMODAオフィシャルサイト／SNS


Official Site：http://emoda-japan.com/


Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/


X：https://twitter.com/emoda_staff/ ( @EMODA_STAFF )


Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )




【会社概要】


社　名：MARK STYLER株式会社　　


本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14


創　業：2005年11月　　　　　　　


代表者：代表取締役社長　秋山 正則


事業概要：


(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売


(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売


URL：http://www.mark-styler.co.jp