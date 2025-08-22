【京まふ】コンテンツシード(THEキャラ)ブースで「ときめきメモリアル Girl′s Side」シリーズのグッズ販売決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年9月20日(土)・21日(日)開催の京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025にて、

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長 早川英樹）のコンテンツ「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズの関連グッズを販売いたします。

今回の出展では、「ときめきメモリアル Girl's Side」シリーズの新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただける内容を予定しております。グッズ情報の更新に関しては、THEキャラ@公式(@thechara_2014(https://x.com/thechara_2014))をチェックしてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=96436

【イベント情報】

京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025

開催場所・期間：

会場: みやこめっせ3F THEキャラブース内

期間：2025年9月20日(土)～2025年9月21日(日)

営業時間：9:00～17:00 （21日は16:00まで） ※入場は終了の30分前まで

【販売商品】

【同時通販について】

THEキャラ通販サイトにて、期間限定で京まふにて販売する商品の取り扱いを行います。

期間：2025年9月20日(土)9:00～9月29日(月)23:59

※発送時期は11月中旬以降順次発送

【関連サイト】

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

京まふURL：https://kyomaf.kyoto/

【権利表記】

(C)Konami Digital Entertainment

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売