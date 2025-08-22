Crazy Raccoon、ぶいすぽっ！、Neo-Porteから24名が登場するトレーディングカードゲーム『Xross Stars』、いよいよ本日発売！

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、株式会社Brave group100％子会社）は、株式会社Samurai工房（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高野 大知）との共同事業で開発しているトレーディングカードゲーム『Xross Stars』（読み：クロススターズ、略称：クロスタ）を2025年8月22日(金)から発売いたします。

■スターターデッキ・ブースターパック・周辺グッズ紹介

『Xross Stars』は、「共に、熱狂を」をコンセプトにした新作トレーディングカードゲームです。所属事務所やジャンルの垣根を越えて、個性豊かなタレントたちが交わり、それぞれのファンとともに新たな世界を広げていきます。

本日から、全国のカードショップやコンビニエンスストアなどでお買い求めいただけます。

■Xross Stars スターターデッキ

『初の栄冠』『魔王降臨』

メーカー希望小売価格：各1,650円（税込）

すぐに遊ぶことができる、スターターデッキには、4枚のリーダーカードと50枚の構築済みデッキに加え、クイックマニュアルやプレイシートなど、対戦に必要なアイテムが一式同梱されています。

また、各スターターデッキに豪華ホロ仕様のACEカード2種が2枚ずつ封入されています。



スターターデッキ『初の栄冠』

・「ぶいすぽっ！」から花芽 すみれ／花芽 なずな／小雀 とと／一ノ瀬 うるは 4名のリーダーカードが封入されています。



スターターデッキ『魔王降臨』

・「Crazy Raccoon」からRas／Mondo／Selly／Cpt 4名のリーダーカードが封入されています。



▼セット内容

リーダーカード：4枚

構築済みデッキ：1個（50枚）

※同じカードが複数入ることがあります

※ACEカード：4枚（2種×2枚）が含まれます

タクティクスカード：5枚

PPチケット：1枚

PPカード：5枚

クイックマニュアル：1枚

プレイシート：1枚

ダメージカウンター：1シート

■Xross Stars ブースターパック

第1弾 『Luminous Daybreak』

メーカー希望小売価格：

440円（税込）／1パック（8枚入り）

5,280円（税込）／1ボックス（12パック入り）

ブースターパック第1弾『Luminous Daybreak』には、100種のカードと特別仕様のパラレルカード40種の合計140種の中から、1パックあたり8枚のカードがランダムに封入されています。また、1ボックスには12パックが同梱されています。

■『Xross Stars』オフィシャルスリーブ

（各64枚入り）

・vol.1『一ノ瀬 うるは』

・vol.2『橘 ひなの』

・vol.3『Ras』

・vol.4『だるまいずごっど』

メーカー希望小売価格：990円（税込）



■オフィシャルカードケース vol.1 『Luminous Daybreak』

メーカー希望小売価格：880円（税込）



■オフィシャルプレイマット vol.1 『Luminous Daybreak』

メーカー希望小売価格：3,300円（税込）

■大会・交流会情報

『Xross Stars』の大会や交流会は、8月30日(土)から全国の公認店舗で開催されています。

参加いただいた方への特典配布や全勝賞などもご用意しています。ぜひ、この機会にご参加ください。

▼公認店舗イベント情報

・ショップバトル：https://xross-stars.com/event/shopbattle

・クロスタ交流会：https://xross-stars.com/event/meetup

・スターターデッキ交流会：https://xross-stars.com/event/st-meetup

■発売記念・Xキャンペーン開催中！

『Xross Stars』の発売を記念し、Xross Stars公式Xアカウントでフォロー&リポストキャンペーンを開催しています。

キャンペーン期間中に応募された方の中から、抽選で10名様にXross Stars ブースターパック 第1弾 『Luminous Daybreak』1ボックス（12パック入り）をプレゼントいたします。さらに、Xross Stars公式Xアカウントのフォロワー数が10万名を突破した場合、追加で1名様に12ボックスをプレゼントいたします！

皆さまからのご応募をお待ちしています。

▼詳細はこちら

・公式X投稿：https://x.com/Xross_Stars/status/1958725825735356446

■「ローソン」で、さまざまな企画を実施中

コンビニエンスストア「ローソン」の一部店舗限定で『Xross Stars』の入門書「Xross Stars Magazine 初の栄冠」と「Xross Stars Magazine 魔王降臨」の2種を数量限定で販売しています。さらに、オリジナルブロマイドの販売や店内放送なども実施中です。ぜひ、お近くの店舗にてお楽しみください。

▼詳細はこちら

・トレーディングカードゲーム『Xross Stars』の入門書、「Xross Stars Magazine」がローソンから販売開始！（2025年8月19日）

https://bravegroup.co.jp/news/9962/

■プロデューサーコメント

Xross Stars プロデューサー

Game & Co. 取締役 久保 敦俊

多くの方のご協力もあり、新作TCGとして『Xross Stars』を世に送り出すことが出来ました。『Xross Stars』は、ゲーム性だけでなくコレクション性も非常に高いプロダクトです。

第2弾以降も、さらに驚いていただけるようなタレントたちの参戦を予定しています。今後も想像を超える広がりを見せられるよう運営してまいりますので、是非ご期待ください。

■『Xross Stars』とは

公式X：https://x.com/Xross_Stars

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Xross_Stars_Official

公式サイト：https://xross-stars.com/

■『Xross Stars』開発体制

『Xross Stars』は、Brave groupとCrazy Raccoonの提携事業です。

元プロトレーディングカードゲームプレイヤーでGame & Co.取締役の久保 敦俊がプロデューサーとして開発し、Crazy Raccoon代表の高野 大知（通称：おじじ）がチェアマンとして制作しています。また、カードゲームのリードゲームデザイナーとして、国内で数々のカードゲーム制作に携わっている八十岡 翔太さんをお迎えし、カードの印刷加工には多くのカード印刷を担当している大手印刷会社が参画しています。

さらに、開発には株式会社Sekappy（本社：東京都、代表取締役会長：高桑 祥広、代表取締役社長：志村 一郎）にも参画いただき、各社の専門性を活かした強力な体制で本プロジェクトをリリースいたしました。

■Game & Co. とは

Game & Co. は、“100年先のesportsのために”をビジョンに掲げ、Crazy Raccoonと共同で運営するゲームの上達に特化したオンラインスクール「CR Gaming School」や、小中高生向けのesportsプロゲーマー体験キャンプ「CR Fortnite CAMP」、MD事業「AMICIS」など、esports×周辺領域で新規事業を展開しています。

■Crazy Raccoonとは

Crazy Raccoonは2018年4月に結成したチームで、“ゲーマーをかっこよく魅せる”というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っています。現在は、「VALORANT」「Fortnite」「Apex Legends」「Streamers」など様々な部門で活動しています。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属しています。チーム全体のXのフォロワー、YouTubeの登録者数はそれぞれ800万人を超えており、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、インフルエンス力と実力を兼ね揃えたesportsチームとして幅広く活躍しています。

・公式サイト：https://crazyraccoon.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company



株式会社Samurai工房

・設立：2018年6月13日

・代表取締役：高野大知

・所在地：東京都渋谷区神南１丁目１８番２号フレーム神南坂 ＣＲＡＺＹＲＡＣＣＯＯＮ

・事業内容：esportsチームの運営

・公式サイト：http://crazyraccoon.jp/



株式会社Sekappy

・設立：2017年4月4日

・代表者：高桑 祥広, 志村 一郎

・所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 39階

・事業内容： システム開発事業等

・URL：https://sekappy.com/contact/