1日最大8,000組キャンセル待ちの大人気イベントが北海道で初開催！「チン！するレストランin SAPPORO」開催決定

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員 CEO：服部真也、以下「日本アクセス」）は、日本アクセス北海道株式会社設立25周年を記念して、2025年11月28日（金）から12月15日（月）まで、冷凍食品・アイスクリーム食べ放題の期間限定イベント「チン！するレストランin SAPPORO」の開催を決定いたしました。これまで東京、大阪、愛知で開催し、北海道では初開催となります。今回は座席数・スペースともに最大規模の会場で、北海道ならではのご当地商品や北海道初上陸の商品など人気商品を多数ご用意します。

本イベントへの予約申し込みは、11/5(水)12:00～受付開始いたします。

開催概要

■イベント名：チン！するレストランin SAPPORO

■開催日時：2025年11月28日（金）～12月15日（月）

■営業時間：11:00-20:30（最終入店19:00） ※下記時間枠にて事前予約制となります

１.11:00～12:30 ２.13:00～14:30 ３.15:00～16:30 ４.17:00～18:30 ５.19:00～20:30

■開催場所：サッポロファクトリーホール(札幌市中央区北２条東３丁目)

■利用料金：90分制 2,000 円/人（小学生は半額/小学生未満は無料）

※飲料（アルコール・ソフトドリンク）類は別料金にて提供

■陳列商品：約200種類の冷凍食品・アイスクリーム

■特設サイト:https://promotion.nippon-access.co.jp/frozen/frozenaward/2025/popup/sapporo/

※公開は9/1～予定

■主 催：株式会社日本アクセス

■協 力：日本アクセス北海道株式会社

「チン！するレストラン」とは

「チン！するレストラン」は、食品総合卸の日本アクセスが主催する、冷凍食品・アイスクリームの魅力を伝え、需要の創出を目的とした一般消費者向けのイベントです。日本アクセス主催の冷凍食品・アイスクリームのキャンペーン「フローズンアワード」※の10 周年を記念して、2022年10月に東京・秋葉原で開催したことが始まりです。秋葉原の開催では、予約開始2日目にチケット完売、キャンセル待ちは8,000組超えと、多くの方からの関心を集めTV・Webメディアなどの媒体で紹介されSNSを中心に話題になりました。第2弾の大阪・梅田、第３弾の愛知・名古屋でも大盛況となり、「普段あまり冷凍食品を食べる機会がない」といった方にも商品を発見して、試して、魅力を知る場として、反響をいただきました。

※一般消費者の投票で、200品以上の冷凍食品・アイスクリームの中から人気ナンバー1を決める年に一度の大型キャンペーン企画。2024年開催時の投票数は314万8354票。

●2022年10月「チン！するレストラン」

期間：2022年10月8日～10月23日（16日間）

会場：ヨドバシAkiba 8F レストランフロア

商品数：約200種類（冷凍食品約150種類・アイス約50種類）

来場者数：2,174名

キャンセル待ち：約8000組（1日最大）

●2023年6月「チン！するレストラン in OSAKA」

期間：2023年6月16日～7月2日（17日間）

会場：大阪フードラボ

商品数：約200種類（冷凍食品約150種類・アイス約50種類）

来場者数：6,345名

キャンセル待ち：約6000組（1日最大）

●2024年4月「チン！するレストラン in NAGOYA」

期間：2024年4月13日～ 4月28日（16日間）

会場：グローバルゲート（ささしまライブ）

商品数：約300種類（冷凍食品約230種類、アイス約70種類）

来場者数：8,592名

キャンセル待ち：約6000組（1日最大）

「チン！するレストラン」「チン！するレストラン in OSAKA」「チン！するレストラン in NAGOYA」

<本イベントに関するお問い合わせ>

チン！するレストラン事務局

Mail：chinsuru.restaurant@gmail.com

＜本イベントの取材に関するお問い合わせ＞

株式会社日本アクセス 広報・サステナビリティ推進部 広報課

Mail：koho@nippon-access.co.jp /TEL：03-5435-5674

【プレスリリース発信元 会社概要】

会社名 ：株式会社日本アクセス

所在地 ：東京都品川区西品川1-1-1

代表者 ：代表取締役社長 社長執行役員 CEO 服部真也

設 立 ：1993年10月1日

URL ：https://www.nippon-access.co.jp/

日本アクセスは、食品総合卸売企業として食品流通を支えるだけでなく、商品の魅力を伝え、需要の創出と市場を活性化させる取り組みを推進しています。