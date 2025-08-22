ヒコロヒーオフィシャルサイト・ファンクラブ「hotel hiccorohee」オープン＆　第13回単独公演　先行抽選販売スタート

松竹芸能株式会社

2025年8月22日(金) 、ヒコロヒーのオフィシャルサイト・ファンクラブ『hotel hiccorohee』を開設致しました。当サイトでは、本人によるコラムや写真、マネージャーによる日記、限定グッズの販売など、会員限定でお楽しみいただける特別コンテンツを多数お届けいたします。さらに、毎年即完となる単独ライブチケットの先行抽選販売も同時に開始いたします。


ファンクラブならではの特別なコンテンツを通じて、日頃応援してくださっているファンの皆さまに楽しんでいただける場を広げてまいります。







ピン芸人として活動を始めて15年目となるヒコロヒー。鋭い観察力と独特のユーモアを活かした一人コントを中心に活動を続け、単独ライブは毎回即完。冠番組「キョコロヒー」（テレビ朝日）や、「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ）など数々のバラエティに出演。また番組出演以外にも、ラジオ、ドラマ映画出演、コラム連載、脚本など、多岐にわたる活動を展開し、その独自の感性や生き方に、多くの世代からの共感を得ています。2025年8月には短編小説集「黙って喋って」が第31回島清恋愛文学賞を受賞。



ファンクラブ内では、2025年11月8日・9日に開催する第13回単独公演「spoiled」（上野・飛行船シアター）の会員限定先行抽選チケットの発売も同時に開始いたします。





【オフィシャルサイト・ファンクラブ詳細】



■オフィシャルファンクラブ名


hotel hiccorohee（ホテル ヒコロヒー）



■会員限定コンテンツ


column　本人によるコラム、エッセイ


photo　ファンクラブ用撮り下ろし写真やオフショットを公開


staff diary　日々のヒコロヒーの様子をお届けするマネージャー日記


ticket　ライブチケットの先行販売


special　生配信など特別コンテンツ


goods　会員のみ購入できるグッズを随時販売予定



■会費


hotel hiccorohee Monthly：月額 1,100円（税込）


hotel hiccorohee Yearly：年額 12,000円（税込）


※hotel hiccorohee Yearlyへご入会いただいた方には、


入会特典としてオリジナルキーホルダーを後日お送りさせていただきます。



■URL


https://hiccorohee.com




【ヒコロヒー第13回単独公演「spoiled」】



■日時


11/8(土)18:00開場／19:00開演


11/9(日)12:00開場／13:00開演　16:00開場／17:00開演



■会場


飛行船シアター


（〒110-0015　東京都台東区東上野4-24-11）


https//hikosen-theater.com/guide/access



■チケット料金


劇場公演チケット前売券：6,500円（全席指定）



■チケット発売


＜ファンクラブ先行抽選販売＞


　受付期間：8月22日(金)12：00～8月31日(日)23：59




【ヒコロヒー　プロフィール】



松竹芸能所属ピン芸人。１９８９年、愛媛県生まれ。


■現在の主な出演　


「キョコロヒー」（テレビ朝日）


「トーキョー・エフエムロヒー」（TokyoFM）


「全力！脱力タイムズ」(フジテレビ)


「NHK短歌」「天才テレビくん」(NHK)


「5時に夢中！」（TOKYO　MX）


「ハートフルワールド」（CBC）


「岩場の女」（GROWDIA　Podcast）


「MTV PUSH Presents FUTURE ICONS」（MTV）


「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（文化放送）など


■連載・コラム


「ヒコロヒーの直感的社会論」(BRUTUS)


「話題の本」(毎日新聞書評)　


「街の気分と思考」(新潮)　他　


■出版　


「きれはし」（2021年、P-VINE）


「黙って喋って」（2023年、朝日新聞出版）


■ドラマ


「キャスター」「＃家族募集します」「さよならマエストロ」(TBS)


「わたしのお嫁くん」「ミステリという勿れ」(フジテレビ)


「だが、情熱はある」「泳げ！ニシキゴイ」(NTV)　


「忘恋剤」(NHK)　他


■映画


「大名倒産」(2023年公開)　「カラオケ行こ!」(2024年公開)「FLY！」(2024年公開　吹き替え)　他


■脚本


「トーキョー・カモフラージュアワー」(2025年、朝日放送)





【本件に関するお問い合わせ先】
松竹芸能株式会社
TEL：03-3545-1544
E-mail：sg_hiccorohee_staff@shochiku.co.jp