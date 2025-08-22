【ルイ・ヴィトン】2025秋冬ウィメンズ・コレクションより新作ブーツが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2025秋冬ウィメンズ・コレクションより、ファッションショーに登場した、ラグジュアリーな素材を使用したアヴァンギャルドな家具から着想を得て、印象的なデザインに仕上げた「ラウンジ ウェッジ アンクルブーツ」と、ディスコが流行した時代から着想を得て、特別に開発されたブークレニットで仕立てた「サマー ミッド ウェッジブーツ」を発売しました。

ルイ・ヴィトン 2025秋冬ウィメンズ・ファッションショーに登場した特徴的なスタイルの1つである、しなやかなラムレザーの「ラウンジ ウェッジ アンクルブーツ」。ラグジュアリーな素材を使用したアヴァンギャルドな家具から着想を得て、印象的なデザインに仕上げました。背面にはモノグラム・キャンバスのトリミング、同レザーで覆われた彫刻的なウェッジソールにはLV イニシャルのスタッズがあしらわれた1足。

製品名：ラウンジ ウェッジ アンクルブーツ

価格：284,900円

素材：ラムレザー

ウェッジソール：9 cm

ルイ・ヴィトン 2025秋冬ウィメンズ・ファッションショーのランウェイに登場した「サマー ミッド ウェッジブーツ」。ディスコが流行した時代から着想を得て、特別に開発されたブークレニットで仕上げました。エレガントで抜け感のあるシルエットに、LV イニシャルのスタッズをあしらった高さのあるウェッジソールでアクセントをプラス。

製品名：サマー ミッド ウェッジブーツ

価格：284,900円

素材：ニット

ウェッジソール：9 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。