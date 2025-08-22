LOULOU WILLOUGHBY(ルルウィルビー)が2025年秋冬コレクションページを公開！

LOULOU WILLOUGHBYの2025秋冬コレクションでは"TREASURE BOX"をテーマに


お気に入りを詰め込んだ宝箱を引っ繰り返したような、魅惑的なコレクションを展開。



コレクションページはこちら :
https://www.allureville.com/feature/loulouwilloughby_2025aw_catalog?apias_s_id=39668
2025 Autumn/Winter Collection


"TREASURE BOX"


クローゼットは宝物、お気に入りの物を詰め込んだ宝箱



思い出の品々、代々受け継がれるジュエリー


毛皮やコスチュームジュエリー


ドラマティックなロングドレス、リトルドレスの数々


伝統的なツイード素材にトラディショナルなチェックアイテム



60年代をベースに70年代のテイストも入れ、2025AWらしいモードに昇格させる。




Dress\99,000 / Bag\85,800（vanina）/ Boots\39,600


Dress\79,200 / Hat\20,900 / Shoes\19,800


Coat\220,000 / Jacket\275,000

Coat\154,000 / Gloves\26,400（Italguanto）/ Shoes\19,800


Jacket\69,300 / Blouse\39,600 / Pants\49,500 / Shoes\44,000（FABIO RUSCONI）

Blouse\46,200 / Skirt\49,500 / Hat\22,000 / Shoes\27,500







Dress\154,000 / Earrings\25,300（ZUBELDIA Paris）

※価格はすべて税込表記です。



LOULOU WILLOUGHBY/ルルウィルビー



ルル・ウィルビー彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。
そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。



