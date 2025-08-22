【Bankrobber LABO】コラージュ作家・ナカムラアラタによる個展『J U K E B O X』2025年9月12日(金)より開催！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶ 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155#nakamura(https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155#nakamura)

レコード専門店「HMV record shop 渋谷」内に、2023年5月11日にオープンしたギャラリースペース「Bankrobber LABO（バンクロバーラボ）」。レコード専門店の枠を超え、これまで様々なアーティストによる展示を開催、オープン当初よりたくさんのお客さまにご来場いただき、ご好評をいただいております。





このたび、「Bankrobber LABO」の企画展として、2025年9月12日(金)～2025年9月23日(火・祝)の期間、コラージュ作家・ナカムラアラタによる個展『J U K E B O X』を開催いたします。

名盤のアルバムジャケットやミュージシャンの写真を素材にしたビンテージの風合いをまとわせたコラージュ作品の展示を中心に、音楽に心躍らせたあの感覚をアートで呼び起こす展示となります。

お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案してきた「HMV record shop」が目指す「文化（カルチャー）の"情報発信地"」として、今後も「Bankrobber LABO」を通して、様々なアートやカルチャーを発信してまいります。

【開催概要】ARATA NAKAMURA SOLO EXHIBITION『J U K E B O X』

■開催期間：2025年9月12日(金)～2025年9月23日(火・祝)

■会場：Bankrobber LABO（バンクロバーラボ）

■所在地： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-2 HMV record shop 渋谷 2F

■営業時間：11:00～21:00 ※HMV record shop 渋谷の営業時間に準ずる

■入場料：無料

▶Bankrobber LABO 公式ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155/

▶Bankrobber LABO 公式Instagram：@bankrobber_labo(https://www.instagram.com/bankrobber_labo/)

あの頃、遊び場にはジュークボックスがあった。

知らない曲に胸が高鳴り、お気に入りの一曲には、何度だってコインを落とした--。



コラージュ作家・ナカムラアラタによる個展『J U K E B O X』は、音楽に心躍らせたあの感覚を、アートで呼び起こす展示です。



名盤のアルバムジャケットやミュージシャンの写真を素材に、ビンテージの風合いをまとわせたコラージュ作品たち。

デジタルもサブスクもなかった時代。

一曲一曲を選ぶ楽しみと、とっておきに出会うよろこびが、そこにはあった。

ジュークボックスがその場の空気に合わせて音楽を届けたように、ナカムラアラタの作品たちも"時を彩る一枚"としてそこに並びます。



会場は、HMV record shop 渋谷内のギャラリー『Bankrobber LABO』。

音楽とカルチャーの交差点に生まれる、コラージュという視覚のプレイリスト。



ランダムに流れる音ではなく、"選び抜かれた"一枚を楽しむように。

アートと音楽が交差する場所で、心躍らせたあの感覚をもう一度。

●プロフィール／ARATA NAKAMURA

DJや音楽プロデューサーとして活動する傍ら、コラージュアートに魅了され、独自のアプローチでアートワークを制作。これまでにイベントフライヤーや店舗ポスター、ショーウィンドウなど、多岐にわたりビジュアルデザインを手掛ける。音楽と視覚芸術の融合をテーマに、2024年から本格的にコラージュ作家としての活動を展開し、ジャンルを超えた幅広い表現を追求するアーティスト。

▶Instagram：@arata_nakamura_collage(https://www.instagram.com/arata_nakamura_collage/)