メカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』魅せろ、自慢のMyアーセナル！アーセナルコンテスト開催！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、9月5日発売のNintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)向けメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）』にて、スクリーンショット投稿キャンペーン「アーセナルコンテスト」を実施いたします。

撮影したスクリーンショットを #自慢のMyアーセナル #デモエク体験版配信中 をつけて投稿した方から5名様を優秀賞としてスタッフのコメントとともに公式サイトに掲載いたします。優秀賞の景品として自分好みに彩れる「特製アーセナルフィギュア」をプレゼント。さらに応募者から抽選で5名様に「デモエクTSオリジナルグッズ」をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

●応募方法

１.「DAEMON X MACHINA」シリーズ公式X（@dxm_info）をフォロー

２.「#自慢のMyアーセナル」「#デモエク体験版配信中」とともにスクリーンショットをポスト

●賞品

【優秀賞】

自分好みに彩れる「特製アーセナルフィギュア」 5名様

【ダブルチャンス賞】

「デモエクTSオリジナルグッズ」 抽選で5名様

【応募期間】

8月22日～9月4日23:59

●注意事項/応募規約

以下のキャンペーンページをご覧ください。

無料体験版配信中！

キャンペーンページはこちら :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/news/article/32627

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』の序盤をまるごとプレイできる無料体験版が、各ストアにて配信中です！

この体験版では、製品版の序盤にあたるストーリーやミッションをプレイ可能。

オンラインマルチプレイにも対応しており、仲間と協力して戦場を駆け巡ったり、単独でオーダーを遂行したり、自分のスタイルで楽しめます。

もちろん、体験版のセーブデータは製品版へ引き継ぎ可能。お気に入りの装備を収集して、発売日からスムーズにスタートダッシュを決めましょう。

【各ストアページ】

Nintendo Switch(TM)2

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096316

PlayStation(R)5

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA28506_00-REXDEMO000000001

Xbox Series X|S

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/daemon-x-machina-titanic-scion-demo/9pbk6q4dmgtb

Steam(R)

https://store.steampowered.com/app/1342490/DAEMON_X_MACHINA_TITANIC_SCION/?l=japanese

3rdトレーラー公開中！

統制局の最高司令部「トリニタス」に狙われるイリス。”α”と呼称されアウターの希望と謳われているが、その真意はいかに―

激化する「統制局」と「解放旅団」の戦いをハイスピードなバトルシーンとともに楽しみください。

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』とは

3rdトレーラーはこちら :https://www.youtube.com/watch?v=mgam8YAHhB4

多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲームです。

自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感。そして、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめます。

他プレイヤーと共に、ストーリーやボスバトルなど多彩な協力プレイが楽しめるオンラインモードにも対応。前作を遊んだプレイヤーも、今作から始めるプレイヤーも、自分のスタイルで戦える「DAEMON X MACHINA」シリーズ最新作です。

＜製品スペック＞

タイトル：DAEMON X MACHINA TITANIC SCION

(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)

ジャンル：メカアクション

対応機種：Nintendo Switch 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)

プレイ人数：1人（通信プレイ時2~3人）

発売日：2025年9月5日

価格：

通常版8,800円（税込）（パッケージ/ダウンロード）

デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) （ダウンロード）

レーティング：CERO C

権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.

※Xbox Series X|S /Steam(R)はダウンロード専売です。

※Steam版はMarvelous USAより発売。

※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにてご確認ください。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は全て開発中のものです。

パッケージ版/ダウンロード版予約受付中！

Nintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R) にて予約受付中です。価格は、通常版8,800円（税込）/デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)/プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) です。

公式サイトでは、店舗別購入特典やダウンロード版予約購入特典など、各種特典情報を掲載中です。ぜひご覧ください。

公式サイト :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/