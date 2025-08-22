マルラオイルのヴァーチェから、毎年大人気のホリデー限定品が今年も登場「HOLIDAY COLLECTION 2025 - ELEGANCE GRACE -」11月5日(水)より受付開始

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、 11月5日(水)より公式オンラインショップにてホリデー限定の特別なスキンケアセット「HOLIDAY COLLECTION 2025 - ELEGANCE GRACE -」の受付を開始いたします。（※2）

毎年ご好評いただいている「ホリデーコレクション」が、数量限定で今年も登場。

2025年はマルラオイル3本入りの豪華なスキンケアセット。今年だけの限定品「マルラオイル 限定ローズの香り」、優れた保湿力・抗酸化力（※3）を誇るブランド人気No.1の「マルラオイル」、くすみ（※4）ケアをプラスした「マルラブレンドオイル［ブライト］」が入った合計価格13,244円（税込）相当（※5,6）のセットを、2,000円以上お得な10,980円（税込）で販売いたします。

限定ローズの香りは贅沢に3種のバラの天然精油をブレンド。気品あふれるダマスクバラ、優雅な甘さのセンチフォリアバラ、素朴なやさしさのノバラが織りなす華やかで豊かな香りは、一日の終わりのスキンケアタイムを幸福な時間へと導きます。さらにリッチな気分を味わえるゴールドのキャップもポイント。

深みのある赤に包まれた高級感のあるパッケージは、きらめくホリデーシーズンにぴったり。自分へのご褒美はもちろん、ご家族や友人など大切な人へのプレゼントにもおすすめです。

乾燥が気になるこれからの季節。ヴァーチェの「HOLIDAY COLLECTION 2025 - ELEGANCE GRACE -」で、この一年を支えてくれた肌と心にやさしく贅沢なケアを届けてください。

※1）年齢に応じたケア

※2） 11月18日(火)より出荷開始 / 全国のヴァーチェ取扱い店舗では 11月18日(火)より発売

※3）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※4）乾燥やキメの乱れによるもの

※5）「マルラオイル 限定ローズの香り」は、マルラオイル（18mL）にローズの香りを加えた限定品です。

※6）マルラオイル：4,048円（税込）/ マルラブレンドオイル［ブライト］：4,598円（税込）/ マルラオイル限定ローズの香り：4,598円（税込）相当

【VIRCHE】HOLIDAY COLLECTION 2025 - ELEGANCE GRACE -

＜商品概要＞

価格：10,980円（税込）

受付開始：2025年11月5日(水)

発売日：11月18日(火)

＜セット内容＞

◆ マルラオイル 限定ローズの香り（18mL）

ヴァーチェの定番商品「マルラオイル」を、3種のバラの天然精油で香り付け。気品あふれるダマスクバラ、優雅な甘さのセンチフォリアバラ、素朴なやさしさのノバラが織りなす華やかで豊かな香りは、きらめくホリデーシーズンにぴったり。香るたび気分が上がり、一日の終わりのスキンケアタイムを幸福な時間へと導きます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/71_1_46cf5e279a52ef3d5fd78a89fafdd3d7.jpg?v=202508231226 ]

◆ マルラオイル（18mL）

ヴァーチェ不動の人気No.1。コールドプレス製法で美容成分をあますことなく抽出した自然そのまま素材の中には、エイジングケア（※2）に必要な美容パワーがたっぷりです。保湿力や抗酸化力（※3）に優れるほか、防腐剤・香料・着色料などすべて無添加、エコサートコスモスナチュラル認証取得済。高保湿、高浸透（※4）でスキンケアはもちろん、お風呂でのマッサージ、髪や爪、ボディケアに全身使えます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/71_2_9489dd0a7d982563e79319d8cb8cac36.jpg?v=202508231226 ]

◆ マルラブレンドオイル［ブライト］（18mL）

ブランド人気No.2のオイル。マルラオイル（※5）をベースにキメを整えるキシメニン酸、くすみ（※6）をケアするビタミンC誘導体（※7）のほか、マカデミアオイルとザクロ種子オイルを配合。くすみの原因となる乾燥やキメの乱れを整え、使い続けるほど透明感のある肌へ導きます。華やかでリラックスできるダマスクローズ・オレンジ・バルマローザの天然精油の香りも大変ご好評です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/71_3_a24b3131a35ff2e3d2a8ca7cba970ab3.jpg?v=202508231226 ]

※1）マルラオイル

※2）年齢に応じたケア

※3）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※4）角質層まで

※5）保湿成分

※6）乾燥やキメの乱れによるもの

※7）テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分）

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力はオリーブオイルの約10倍。抜群の保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※2）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数120万本（※3）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※4)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産し、常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理で常に最高なマルラオイルを提供。

※3）2024年2月～2024年12月当社出荷実績

※4）2025年3月時点

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「満ち足りた人生の連鎖 ～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/ブランド公式インスタグラム :https://www.instagram.com/virche.jp