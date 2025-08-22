【ウェスティン ルスツリゾート】北海道産ジャガイモを使った新メニュー登場

マリオット・インターナショナル

ウェスティン ルスツリゾート（北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀）は、

オールデイダイニング「アトリウム」にて、9月1日から10月19日までの期間限定で、北海道の秋の味覚「ジャガイモ」を使ったメニューをご提供いたします。

ジャガイモ生産量日本一の北海道。道産ジャガイモの魅力を引き出した、滋味深い味わいをどうぞお楽しみください。

Farm to Table ジャガイモプロモーション

北海道の秋は食の魅力が際立つ季節。近隣の畑で収穫された、大地の恵みたっぷりの食材をホテルのダイニングへ直送。 “Farm to Table” の想いを込めて、秋シーズンはジャガイモをピックアップしたメニューをご用意しました。

期間限定アラカルトメニュー

白老産ケージフリー卵と留寿都産きたあかりのおしゃれポテトサラダ留寿都産きたあかりの手作りニョッキ、北海道パルメザンと生ハムを添えて

・白老産ケージフリー卵と留寿都産きたあかりのおしゃれポテトサラダ 価格：2,200円（税込）

鮮やかな黄色で味わい深いジャガイモ「留寿都産きたあかり」をベースに、野菜や生ハムを盛り合わせました。平飼いの白老産卵のポーチドエッグを添えて仕立てた、おしゃれなポテトサラダ。

燻製マヨネーズソースをかけて、濃厚なハーモニーをお楽しみください。

・留寿都産きたあかりの手作りニョッキ、北海道パルメザンと生ハムを添えて 価格：2,640円（税込）

「留寿都産きたあかり」の風味を閉じ込めた手作りニョッキに、香ばしいポテトチップと生ハムの旨味を重ねました。特製のクリーミーなソースが優しい風味を添えています。仕上げに削りたての熟成パルメザンチーズ。ジャガイモの甘味とチーズの塩味のバランスが調和した一皿です。

ジャガイモのショートコース

上記の期間限定アラカルトのメニューをセットにした、ジャガイモを堪能できるショートコース。

【ショートコース】

・白老産ケージフリー卵と留寿都産きたあかりのおしゃれポテトサラダ

・留寿都産きたあかりの手作りニョッキ、北海道パルメザンと生ハムを添えて

・北海道ミルクソフトクリーム×北海道ジャガイモ

料 金：4,950円（税込）

提供時間：11:30～15:00、 17:30～21:00

提供場所：オールデイダイニング「アトリウム」

ブッフェで味わうジャガイモのライブキッチン

夕食ブッフェでは、ライブキッチンで揚げたて・あつあつのポテトが主役！

ホクホクのフライドポテトから、自家製の香ばしいポテトチップス、じゃがバターなど、ジャガイモの

魅力を余すことなく楽しめます。トッピングのソースやチーズなどの調味料も約20種類と豊富なバリエーション。お好みの組み合わせで、自分だけの「究極のポテト」を見つけてみませんか。

●夕食ブッフェ：17：30～20：30 大人7,000円

■オールデイダイニング アトリウム

ウェスティン ルスツリゾートのフロント前に位置する、自然光が明るい開放的なオールデイダイニング。朝食と夕食ではブッフェメニューのほかに、Eat Well Menuのアラカルトや、北海道の食材を使ったスイーツも各種ご用意しております。

●営業時間:

ランチ 11:30～17:30、ディナー17:30～22:00

■ウェスティン ルスツリゾートについて

北海道で初めてのウェスティンホテルとして2015年に開業。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を受賞。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/

ウェスティン ルスツリゾートInstagram

https://www.instagram.com/westinrusutsu/

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90 分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km（1,378エーカー）、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m（45 フィート）と、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがある。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017・2018・2019・2021・2024年に「Japan's Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞、日本最多5回受賞。

ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/

■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るHeavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypリカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的ericeとBalaの最新なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram （@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。