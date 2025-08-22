サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』PlayStation(R)5版の発売日が2025年11月20日（木）に決定
株式会社セガは、GSC Game Worldが開発するPlayStation(R)5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』の発売日が、2025年11月20日（木）に決定したことをお知らせいたします。
■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』PS5 FEATURE TRAILER
https://youtu.be/S5aeBB30PAE(https://youtu.be/S5aeBB30PAE)
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。PS5(R)版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっています。
デジタル版はスタンダードエディションのほかに、武器やボーナスサイドクエストなどの魅力的な特典が付属するデラックスエディション、アルティメットエディションも発売いたします。また、PlayStation(R)5向けの予約特典として、新しい武器やコスチュームスキンをご用意しています。
新要素とともに、新たな場所にて“ゾーン”へ踏み入れる準備をしましょう。
【製品概要】
商品名：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows） / Xbox Series X|S / PlayStation(R)5
発売日：
PC / Xbox Series X|S版 配信中（2024年11月21日（木） 配信）
PS5(R)版 2025年11月20日（木）発売予定
希望小売価格：
PC / Xbox Series X|S版
Standard Edition 7,227円（税込7,950円）
Deluxe Edition 9,545円（税込10,499円）
Ultimate Edition 13,181円（税込14,499円）
※デジタル版のみ販売
PS5(R)版
Standard Edition 7,980円（税込8,778円）
Deluxe Edition 10,480円（税込11,528円）
Ultimate Edition 14,480円（税込15,928円）
※パッケージ版はStandard Editionのみ販売
ジャンル：サバイバルホラーFPS
プレイ人数：1人
メーカー：GSC Game World
CERO表記：Z区分（18歳以上対象）
著作権表記：S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
公式サイト：https://www.stalker2.com/ja
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。