【オフラインイベント】No,1ビジネスをつくる『カテゴリー戦略』の思考と実践（無料イベント・交流会）／9月11日（木）開催

株式会社 キーワードマーケティング

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社キーワードマーケティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧沢 貴浩）は、suswork株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：田岡 凌）、株式会社イニシャル（本社：東京都港区、代表取締役：藤原 由唯）と共同で、無料オフラインイベント「No,1ビジネスをつくる『カテゴリー戦略』の思考と実践」を9月11日（木）19時半より開催いたします。

セミナー内容

本イベントでは、競争の激しい市場から脱し、自社が第一想起される独自のカテゴリを創り出す事業戦略『カテゴリー戦略』を、著者であるsuswork株式会社の田岡氏に徹底解説していただきます。

さらに、PR支援やマーケティング戦略設計をソリューションとする株式会社イニシャルの代表 藤原氏、キーワードマーケティング代表 瀧沢を交えたパネルディスカッションも実施します。「いかにして顧客の検索行動を創り出し、カテゴリを浸透させるか」をテーマに、それぞれの視点から実践的な内容をお届けします。

講演後、同会場にて質疑応答および参加者懇親会を実施します。

お申し込みはこちら :https://www.kwm.co.jp/blog/seminar/250911/

このような方におすすめです- 企業のマーケティング担当者、PR担当者、ブランドマネージャー- 新規事業開発担当者、経営企画担当者- 自社製品・サービスのコモディティ化に課題を感じ、新しい価値訴求を模索している方

登壇者プロフィール

※敬称略

suswork株式会社 代表取締役 田岡 凌

京都大学卒業後、ネスレにてネスカフェ、ミロのブランド担当。外資系企業のブランドマーケティング責任者、マーケティングスタートアップ CMOを歴任。現在、suswork株式会社にて、スタートアップから大企業まで数十社のマーケティング戦略支援を行う。株式会社Sales Marker外部顧問。カテゴリー戦略の専門家。ギャラップ社認定クリフトンストレングスコーチ。PIVOT、NewsPicks、Markezine、ITメディアなどで多数出演。

株式会社イニシャル 代表取締役 藤原 由唯

2011年、大学卒業後ベクトルグループに入社。メディアプロモーターとして幅広い業界のPR活動のサポートに従事。その後PRコンサルタントとして日用品・ファッション・化粧品・スタートアップ企業を中心に、CI設計を含めたコーポレートブランディングやタレント・インフルエンサーを起用したクリエイティブ企画・制作などPR視点を活かしたコミュニケーション設計～実行を多数手掛ける。2021年、株式会社イニシャルの代表取締役社長に就任。

株式会社キーワードマーケティング 代表取締役社長 瀧沢 貴浩

新卒入社した幼児教育支援事業会社のデジタルマーケティング責任者を務めた後、2016年7月にキーワードマーケティング入社。九州佐賀支社長に就任しオペレーションセンターを立ち上げ、東京本社に戻りプレイングマネージャーとして広告運用チームのマネジメントに関わる。マーケティング、インサイドセールスチームの立ち上げを経て、2019年に取締役COO、2024年3月から代表取締役社長に就任。

タイムライン

【19:00】 開場・受付開始

【19:30】 イベント開始・イントロダクション

【19:35】 第一部：書籍「カテゴリー戦略」解説

【20:00】 第二部：クロストーク

【20:30~21:00】 懇親会

※内容は一部変更になる可能性がございます。

セミナー概要

日時：2025年9月11日（木）19:30 - 21:00（19:00 受付開始）

開催会場：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18階スタジオ

参加費用：無料

定員：限定50名様

条件：本セミナーは法人/事業会社様限定とさせていただいております。

※同業と判断される企業様のお申し込みはご遠慮いただいております。

お申込みはこちら :https://www.kwm.co.jp/blog/seminar/250911/

キーワードマーケティングについて

キーワードマーケティングは2004年創業、1400社以上の支援実績のある運用型広告に特化した広告代理店です。2022年12月に、アジアを代表するPR会社ベクトルグループに参画。PRと運用型広告の知見をかけ合わせた「検索創出型マーケティング（SCM）」で、運用型広告だけでは難しかった低予算での認知拡大施策にも取り組み、お客様の事業拡大に貢献しています。

【会社概要】

社名：株式会社キーワードマーケティング

代表者：瀧沢 貴浩

所在地：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ13F

URL：https://www.kwm.co.jp/

事業内容：運用型広告の運用代行、検索エンジンマーケティングの研究・教育事業

【主要サービス】

・運用型広告の運用代行

Google広告やYahoo!広告といったリスティング広告を主軸として、SNS広告、動画広告、データフィード広告など、お客様の商品・サービスに合った広告メニューを用いた施策を立案し、実行・運用をおこないます。

▶お問い合わせはこちら：https://www.kwm.co.jp/contact/

・運用型広告のコンサルティング

運用型広告を自社で運用されている企業様向けに、広告運用のコンサルティングをおこないます。高度な広告戦略の設計、クリエイティブ方針の設定、LP改善提案、分析・レポートの作成等でご支援いたします。

▶お問い合わせはこちら：https://www.kwm.co.jp/contact/

・検索創出型マーケティング（SCM）

検索行動を創出し指名検索数を増加させる、広告とPRの連動施策を提供しています。頭打ちになりやすい「顕在層」に対して、意図的に検索行動（検索ボリューム）を創出させ、コンバージョン数をアップできる新しいマーケティング手法です。

▶ご相談はこちら：https://www.kwm.co.jp/contact/