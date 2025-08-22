【参加者募集中！】夏の終わりに大村湾で安全に楽しく遊ぶ「大村湾 カヌー・SUP ツーリング」を開催！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人大村湾ワンダーベイは、2025年9月13日（日）に「大村湾 カヌー・SUP ツーリング」を開催いたします。大村湾ワンダーベイプロジェクトは、地元大村湾を身近に感じ、海の環境について考えるきっかけを創出していきます。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

公式HP：https://wonderbayomurabay.uminohi.jp/

公式SNS：X(旧Twitter) https://twitter.com/owbp_nagasaki

Instagram https://www.instagram.com/wonderbay_omurabay/?next=%2F

LINE https://lin.ee/YklsGpi

超閉鎖性海域といわれる大村湾は、穏やかな波が特徴でカヌーやSUPを楽しむのに適した海です。夏の終わりに、カヌーとSUPで大村湾を遊びつくしましょう！

また、毎年起きている海難事故の実態を知ってもらい、事故に遭わず、海を安全に楽しんでもらうために、ツーリング前に海の安全講習会を開催。ライフセーバーと一緒に、正しいライフジャケットの着用方法や、海に落ちた際の対応方法などを楽しく学びます。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/188_1_3c2420c7630cbf566699dd4c30d3af24.jpg?v=202508221154 ]

▼参加方法・備考

以下のWEBページよりお申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUCkEQOeU9dZirW4DXBrhS2UbHAXsEid2-yvaVVwjVva2-ig/viewform

定員 ：50名（定員を超えた場合は抽選となります）

申込対象者：小学4年生以上（小学生は保護者同伴/中学生は同意が必要）

参加費 ：無料

申込期限 ：2025年8月29日（金）

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人大村湾ワンダーベイ

URL：https://wonderbayomurabay.uminohi.jp/

活動内容 ：大村湾独自の特徴を活かしたイベントの開催

県内自治体・企業・団体への「大村湾ワンダーベイプロジェクト」への参加要請

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

「大村湾ワンダーベイプロジェクト」

超閉鎖性海域であるが故に、周辺地域の生活環境が影響しやすい大村湾は、地域住民・企業・自治体がワンチームとなって取り組み、大村湾を大切に守る気持ちを育む必要があります。そこで、2023年度新たに立ち上がったのが「大村湾ワンダーベイプロジェクト」です。日本財団 海と日本プロジェクトの活動の一環として、豊かで美しい大村湾を守るために推進するプロジェクトです。

