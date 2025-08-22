GMOクリック証券：100円から投資できる「投信積立」に毎週・毎日コースが新登場

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、金融商品取引業を営むGMOクリック証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 秀行、以下：当社）は、2025年8月25日（月）より、100円から投資できる「投信積立」に毎週・毎日コースを追加いたします。

【「投信積立」について】

「投信積立」は、指定したタイミングで、決まった金額の投資信託を自動で買い付けるサービスです。100円から積立可能で、買付タイミングを悩まずに、無理のない範囲でコツコツと投資を続けることができます。

また、指定の投資信託を一定金額ずつ買い付けるため、基準価額が高いときは買付口数が少なく、基準価額が低いときは買付口数が多くなり、購入単価が平準化されます。これにより、投資期間が長くなるほど、時間分散による投資リスクの軽減が期待できます。

今回の機能拡充では、これまでの毎月コースに加えて、毎週・毎日コースを新たに追加いたします。さらに、毎月コースにおいても、お好きな日付をご指定いただけるようになります（※）。

（※）毎週・毎日コースのご利用および毎月コースでお好きな日付をご指定いただくには、投信積立の設定時に「証券口座から積立」をご選択いただく必要があります。「銀行口座から積立」をご選択の場合、設定可能な積立日は毎月5日または23日のみとなります。

■サービス提供開始日

2025年8月25日（月）

※8月23日（土）定期メンテナンス後より、新しい「投信積立」をご設定いただけます。初回の投信買付日は8月26日（火）です。

■積立コースの詳細

■積立コースの設定方法

【GMOクリック証券の投資信託がもっと便利に】

現在、当社では「連続アップデートイベント 投信進化中！」と題し、少額から手軽に分散投資ができる投資信託をより多くのお客様に便利にご利用いただけるよう、サービスの改善や取引ツールの機能拡充に継続的に取り組んでいます。今後の銘柄追加・機能改善に関する情報は、特設ページにて順次ご案内いたします。

URL：https://www.click-sec.com/corp/campaign/fund_update/

【株式・投資信託の取引手数料、条件なしで完全無料化】

当社は、2025年9月1日（月）約定分より、株式（現物・信用）、投資信託の取引手数料を完全無料化（※）いたします。手数料プランの変更手続きは不要で、条件なしですべてのお客様の株式、投資信託の取引手数料が無料となります。

URL：https://www.click-sec.com/corp/news/press/20250805-01/

当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、より使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁進してまいります。

【GMOクリック証券株式会社について】

GMOクリック証券株式会社は2005年10月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便利にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。

【会社概要】 URL：https://www.click-sec.com/

商号 GMOクリック証券株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 高島 秀行

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業

資本金 43億4,666万3,925円

設立年月日 2005年10月28日