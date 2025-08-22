コクヨ、「第17回HR EXPO【秋】」にチームの力を引き出す「ＴＥＡＭＵＳ（チームアス）」を出展

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田英邦）は、幕張メッセにて開催される「第17回 HR EXPO【秋】（人事労務・教育・採用）」に、組織成長ソリューション「ＴＥＡＭＵＳ（チームアス）」を出展します。

1. 出展概要

コクヨは、「自律協働社会」の実現に向けて、「ワクワクする未来のワークとライフをヨコクする。」というパーパスを掲げ、新しい事業領域への挑戦に取り組んでいます。

今回の出展では、新しい組織成長ソリューション「ＴＥＡＭＵＳ」を展示します。

「ＴＥＡＭＵＳ」はチームのチカラを引き出し組織の成長を支援するソリューションです。企業と個人の間をつなぐチームに注目し、「わかる・気づく・変わる」の３ステップでチームの力を引き出し、企業の成果と個人の成長につなげます。ブースでは、「ＴＥＡＭＵＳ」がどのようにチームの力を引き出すのか、サービスの画面をご覧いただきながら、活用のしかたや導入による効果についてお伝えします。

チームに対する悩みやチームのチカラを引き出す方法などについて、ご来場のみなさまとお話しできる機会を心よりお待ちしております。

ブースイメージ

2. 開催概要

名称：第17回 HR EXPO【秋】人事労務・教育・採用

会期：2025年9月10日（水）～12日（金）連日10:00～17:00

会場：幕張メッセ

ブース番号：7-30

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html

※ご来場の際には事前登録が必要です。上記サイトよりご登録ください

「ＴＥＡＭＵＳ」はお客様の「はたらく」をより深く支えていくにあたり、 ソリューション運営部門のグローバルワークプレイス事業本部HRCAソリューション部において2025 年 7 月に「ISMS （*1）認証」（*2）を取得し、より安心してサービスをご利用いただけるようになりました。

（*1）Information Security Management System（情報セキュリティマネジメントシステム）の略で、情報のCIA（「機密性（Confidentiality）」、「完全性（Integrity）」、「可用性（Availability）」）を保護するための、体系的な仕組み

（*2）第三者であるISMS認証機関が、組織の構築したISMSがISO/IEC 27001（JIS Q 27001）に基づいて適切に運用管理されているかを、利害関係のない公平な立場から審査し証明すること

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/