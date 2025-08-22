Hakuhodo DY ONE、登章良がマーケティングプラットフォーム「Ahrefs」日本公式アンバサダーに就任

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、当社の登章良が、Ahrefs Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Dmitry Gerasimenko）が開発・提供するSEO ツールおよびマーケティングプラットフォーム「Ahrefs（エイチレフス）」の日本公式アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。本就任を通じて、これまで以上に企業のSEO強化およびデジタルマーケティングの成果向上を支援し、業界全体のさらなる発展に貢献してまいります。

Ahrefsは、世界で60万人以上が利用するマーケティングプラットフォームです。独自開発のウェブクローラーとデータセンターを基盤に、被リンク分析やキーワードリサーチ、競合調査などの高精度な機能を提供しています。近年では、SEO 分析を超えたマーケティングインテリジェンスプラットフォームとして進化を続けています。Ahrefsアンバサダーは、Ahrefsの活用やSEOを中心としたデジタルマーケティングに精通し、その実績と専門知識を活かして企業に価値を提供する役割を担う存在として選定されます。

Hakuhodo DY ONEはこれまで、SEOやCRO、UI/UX領域における豊富な知見と実績をもとに企業のデジタルマーケティングを支援してきました。Ahrefs エンタープライズプラン※ユーザーとして、この度のアンバサダー就任を機に、AI時代のマーケティング戦略をテーマとした共催ウェビナーやイベントでの講演活動、マーケティング戦略の強化支援、コンテンツの企画・制作などに一層注力してまいります。

今後も当社は、Ahrefsをはじめとする各種SEOツールの特性を最大限に活かした最適な提案を通じて、クライアント企業の事業成長に貢献してまいります。

※ Ahrefs エンタープライズプラン：大規模なSEO運用や複雑なSEO分析をおこなう企業向けに設計されたAhrefsの最上位のプラン。多数のユーザーやプロジェクトの管理、豊富なデータ取得量、高度なAPIアクセス、カスタム契約や専用サポートなどを備え、ビジネス規模に応じた柔軟な対応が可能。

＊「Ahrefs エンタープライズプラン」サービスページ

https://ahrefs.com/ja/enterprise

登章良 プロフィール

株式会社Hakuhodo DY ONE

オウンドソリューション本部 SXOソリューション局 局長



2010年からさまざまな業界における大規模サイトのSEOを中心に経験。SEOエンジニアとしてサイト制作の経験を積んだのちSEOコンサルタントへ転身。サイト制作の工程から集客に至るまでの体系的なスキルを保有し、伴走型コンサルティングの実績が豊富。米国PMI(R)認定資格、Project Management Professional（PMP）(R) 所持者。

■Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）

本社所在地：シンガポール

設立：2010年

代表者：Dmitry Gerasimenko（創業者・CEO）

事業内容：Ahrefsは、独自開発のウェブクローラーとデータセンターを活用し、SEO、コンテンツマーケティング、データ分析を支援するマーケティングインテリジェンスプラットフォームを提供しています。世界トップレベルの規模を誇るクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析。被リンク分析、キーワードリサーチ、競合調査、トラフィック解析、ブランドモニタリングなど、多角的なマーケティングデータソリューションを展開しています。世界中の企業やマーケターに利用され、データサイエンスとインテリジェンスを駆使してマーケティング戦略の最適化を支援しています。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。 博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング会社となることを目指します。 クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代表者 ： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主 ： 博報堂ＤＹグループ100％

社員数 ： 約3,172名（2025年4月1日時点）

創立 ： 2024年4月1日

事業内容 ： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業

