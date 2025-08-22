８月２２日から２４日にＭＳＣ認証商品最大６品目を拡大販売

イオン株式会社

イオンリテールは８月２２日（金）から２４日（日）、「イオン」「イオンスタイル」等、約３８０店舗※１）にて、「ＭＳＣジャパン・アワード ２０２５」の小売部門を受賞したことを記念してＭＳＣ認証商品最大６品目※２）を拡大販売します。

当社では「持続可能な調達」を推進するため、ＭＳＣ「海のエコラベル」付きの商品を２００６年より展開しています。この度イオンは昨年に続き、ＭＳＣ「海のエコラベル」付き商品の２０２４年度国内販売重量※３）が最も大きかった小売企業として、「ＭＳＣジャパン・アワード ２０２５」（小売部門）を受賞しました。これを記念して、８月２２日（金）から２４日（日）までの３日間、ＭＳＣ認証商品を拡大販売します。人気の定番商品「ＭＳＣ認証 樺太ししゃも」や「ＭＳＣ認証 減塩たらこ（一口カット）」をはじめ、通常販売されていない「ＭＳＣ認証 びんちょうまぐろ（解凍）」など最大６品目※２）を取り揃えます。

当社は今後も限りある水産資源を守り、伝統的な魚食文化を未来の子どもたちに残していくため、「持続可能な調達」を推進してまいります。

【販売概要】

販売期間：２０２５年８月２２日（金）から２４日（日）までの３日間

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、約３８０店舗※１）

品目数：最大６品目※２）

【商品一覧】

トップバリュ

ＭＳＣ認証 減塩たらこ（一口カット）

１００g入り/本体３９８円（税込４２９.８４円）※４

トップバリュ

ＭＳＣ認証 減塩辛子明太子（一口カット）

１００g入り/本体３９８円（税込４２９.８４円）※４

トップバリュ

ＭＳＣ認証 樺太ししゃも

８尾/本体３２８円（税込３５４.２４円）※４

トップバリュ グリーンアイナチュラル

ＭＳＣ認証 びんちょうまぐろ（解凍）

●刺身用 １００ｇあたり/本体１９８円（税込２１３.８４円）※４

●刺身 １００ｇあたり/本体２２８円（税込２４６.２４円）※４

トップバリュ

ＭＳＣ認証 塩紅鮭甘塩味（ロシア産原料使用）

１００ｇあたり/本体２１８円※５（税込２３５.４４円）※４

【MSCジャパン・アワードについて】

「ＭＳＣジャパン・アワード」は、持続可能な漁業を認証する制度の運営機関であるＭＳＣ（Ｍａｒｉｎｅ Ｓｔｅｗａｒｄｓｈｉｐ Ｃｏｕｎｃｉｌ／本部 ロンドン）の日本事務所ＭＳＣジャパンが主催する昨年から開催されたアワードです。この度イオンは、昨年に続き、２０２４年度ＭＳＣ「海のエコラベル」付き消費者向け製品の販売重量※３）の大きかった小売企業として「ＭＳＣジャパン・アワード ２０２５」の小売部門を受賞しました。

（左） 一般社団法人 ＭＳＣジャパン プログラム・ディレクター 石井 幸造（いしい こうぞう）氏 （中央）イオンリテール株式会社 水産商品部長 岸岡 清和（きしおか きよかず）（右） ＭＳＣアジア太平洋地域ディレクター パトリック・カレオ 氏

ＭＳＣ「海のエコラベル」紹介サイト

https://www.msc.org/jp/what-we-are-doing/what-does-the-blue-msc-label-mean-JP

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。一部取り扱いのない店舗がございます。

※２：店舗により取り扱いのない商品がございます。

※３：各事業者の販売量を集計したデータに基づき、一般社団法人 ＭＳＣジャパンが算出。

※４：税込価格は、単品で購入した際の価格です。

※５：店舗により、価格が異なる場合がございます。

