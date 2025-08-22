最先端AIと仕組みが導く！住宅・建築会社の集客革命セミナー

株式会社BOTANICO

9月24日（水）に株式会社物件王×株式会社BOTANICOの共催セミナーを行います。

住宅・建築業界の集客は、Web広告やSNSだけでは限界が見えはじめています。本セミナーでは、最先端AIを活用したWeb集客の高効率化と、施工会社が新たに取り組むべき不動産仲介戦略を掛け合わせ、来店・商談・契約までを一気通貫で最適化する“次世代の集客モデル”を提示します。



「問い合わせは増えるが商談率が伸びない」「受注までの歩留まりが高い」「広告費の回収に時間がかかる」といった課題を、データに基づく設計と運用の仕組み化で解決。

広告・SNS・自社サイト・ポータル・紹介の導線を再設計し、“見込み客の質”と“商談化率”を同時に引き上げる具体策をお持ち帰りいただけます。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaYiq_7SnlkiEK1TrtEaHWQTqVS0QjV7WrJqfTVCdM4fO-w/viewform)

セッション

第1部｜最先端AIの活用とWeb集客について

- AIで「反応の出る訴求」を特定：CVワード抽出、クリエイティブ仮説の自動化、LP改善ポイントの可視化- 広告×SNS×検索の“面”設計：Instagram・X・Meta広告・検索を連動させる多点タッチ戦略- リードの“質”を上げる導線：問い合わせ→来店→商談の歩留まりを改善するフォーム／ナーチャリング設計- 現場運用の仕組み化：月次KPI、ダッシュボード、制作・運用の役割分担テンプレート

第2部｜建築・住宅会社の最先端集客モデル「不動産仲介戦略」

- 施工会社が仲介に取り組む理由：入口需要の主導権を握る“物件起点”の発想転換

仲介×施工の一体モデル：土地・中古・建売を起点に建築受注へ繋げるクロスセル導線

受講メリット

こんな方におすすめ

開催情報

- 広告費の生産性を上げるAI活用と、来店・商談率を高める導線設計の具体手順- Web集客×不動産仲介を融合させた、高確度リードを継続的に獲得するモデル図- 現場に落とし込めるKPI設計表・運用チェックリスト（例：CVR・商談化率・CPA・LTV）- 小規模チームでも回る制作・運用・営業の役割分担テンプレート- 広告やSNSは実施しているが、商談・受注に直結しにくい- 土地・中古・建売を絡めた新しい入口づくりを検討したい- “属人”ではなく“仕組み”で集客と営業を回したい- 広告費の回収速度とLTV最大化を同時に実現したい- 在庫・紹介・エリア戦略：地場ネットワーク化と紹介連鎖を生む仕掛け- コンプラ／体制づくり：免許・スキーム・人材/評価の基本設計- 開催日：9月24日（水）15:00～16:00- 形式：オンライン- 対象：住宅・建築会社の経営者／事業責任者／マーケ責任者／営業責任者

