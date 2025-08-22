「HENNGE One」の最上位プランを「HENNGE One Ultra Suite」として提供～ウルトラヒーロー3体が新たなイメージキャラクターとして登場～

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」のオールインワンプランを、「HENNGE One Ultra Suite」として提供することをお知らせします。これに合わせて、ウルトラヒーロー3体が新たなイメージキャラクターとなります。

最上位プラン「HENNGE One Ultra Suite」は、HENNGE Oneの3つのEditionを総合的に利用することで、導入コストや運用工数の削減、セキュリティレベルのさらなる向上を実現します。これまで「HENNGE One Suite」の名称で提供してきましたが、企業のクラウドセキュリティに必要な機能を包括的に利用できるというメリットをお伝えするため、名称を変更します。

なお、名称変更は本日からで、価格や機能構成に変更はございません。

■ウルトラヒーローと各Editionの親和性

ウルトラヒーローをイメージキャラクターに起用した背景には、各ヒーローが持つ特性と「HENNGE One Ultra Suite」の各Editionの親和性、そして3体が揃うことで企業のビジネスをあらゆるセキュリティリスクから解放できるというメッセージがあります。

Identity Edition = ウルトラマンティガ

様々な敵に応じてタイプチェンジ（マルチタイプ、パワータイプ、スカイタイプ）を行える特性を持つウルトラマンティガのように、様々な企業が使うSaaSなどのクラウドサービスに応じて柔軟なアクセス制御を行います。

Cybersecurity Edition = ウルトラマン

宇宙からやってくる様々な特性を持つ怪獣や宇宙人の脅威から地球を守るウルトラマンのように、サイバー空間上での標的型攻撃やフィッシングメールなど、様々な手法で攻撃してくる脅威に対応することが可能です。

DLP Edition = ウルトラマンゼロ

時空を超える能力を持ち、別の宇宙の仲間らと「ウルティメイトフォースゼロ」を結成。様々な宇宙で平和を守るべく活躍するウルトラマンゼロのように、メール送信やファイルの外部共有など、組織が扱うデータの情報漏えいを様々な場所で防ぐことが可能です。

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■HENNGE株式会社について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：info@hennge.com 担当：山本

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。