SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー12Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥é¡¦¥³¥±¥Ã¥È¡×¤¬¡¢ ½¸±Ñ¼Ò¤ÎÆÉ½ñ¾ðÊó»ï¡ÖÀÄ½Õ¤ÈÆÉ½ñ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¡È´é¡É¤Ë

³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼ÒDeNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÊÕ·½¸ã¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢SNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥é¡¦¥³¥±¥Ã¥È¡ùÎï¤·¤Î¥¢¥ó¥¸ー¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¤ÎÆÉ½ñ¾ðÊó»ï¡ÖÀÄ½Õ¤ÈÆÉ½ñ¡×¤Î2025Ç¯10·î¹æ¡Ê9·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤êËè¹æ¡¢É½»æ¤ª¤è¤Ó´¬Ëö¥³¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¹¥¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤ÎÇòÇ¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡× ¡£SNS¤Ç½÷À¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÆÉ½ñ¾ðÊó»ï¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÀ¤³¦¤ò·Ò¤°¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÄ½Õ¤ÈÆÉ½ñ 10·î¹æ¡×É½»æ
¢£ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¥¢¥ó¥¸ー¤¬¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë
ËÜ´ë²è¤Î¶¦ÄÌ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤ÎÇòÇ¥¢¥ó¥¸ー ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ØÎ¹¤ò¤¹¤ë¡× ¡£
Ëè¹æ¡¢¥¢¥ó¥¸ー¤¬¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÉ¼Ô¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£É½»æ¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢´¬Ëö¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥¸ー¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥·¥çー¥È¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎIP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë½¸±Ñ¼ÒDeNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ä¤¬¡¢½¸±Ñ¼Ò¤ÎÆÉ½ñ¾ðÊó»ï¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥ó¥¸ー¤È¶¦¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¿·¤¿¤ÊËÜ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ß¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤È¤Ê¤ë10·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥¸ー¤¬¡¢ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¤ÈÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦É½»æ¡§ ¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥é¡¦¥³¥±¥Ã¥È¡ùÎï¤·¤Î¥¢¥ó¥¸ー¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¡¦´¬Ëö¥³¥é¥à¡§ ¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤ÎÇòÇ¥¢¥ó¥¸ー ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ØÎ¹¤ò¤¹¤ë¡×
¢£¡ÖÀÄ½Õ¤ÈÆÉ½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¸±Ñ¼Ò¤Î¿·´©¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤ºî²È¤ÎÏ¢ºÜ¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢ÂÐÃÌ¤Ê¤É¤òËþºÜ¤·¤¿ÆÉ½ñ¾ðÊó»ï¡£
È¯ÇäÆü¡§Ëè·î20Æü
½ÐÈÇ¼Ò¡§½¸±Ñ¼Ò
»ÅÍÍ¡§A5È½
Äê²Á¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://seidoku.shueisha.co.jp/
¢£¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥é¡¦¥³¥±¥Ã¥È¡ùÎï¤·¤Î¥¢¥ó¥¸ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡£ ¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤ÎÇòÇ¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡×¤ÎÊª¸ì¡£
½¸±Ñ¼ÒDeNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ä¤Î¡Ö¤¤ã¤é¤¯¤ê¡ª¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
SNS¤Ç½÷ÀÁØ¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºßX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¹ç·×12Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÆÍÇË¡£
¢£¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥é¡¦¥³¥±¥Ã¥È¡ùÎï¤·¤Î¥¢¥ó¥¸ー¡×SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡§https://twitter.com/AngieLaCoquette
Instagram¡§https://www.instagram.com/angie_la_coquette/
¢£¡Ö½¸±Ñ¼ÒDeNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¸±Ñ¼ÒDeNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡¡¢¨²èÁü»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤ÏÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
(C)SHUEISHA DeNA Projects Co., Ltd.