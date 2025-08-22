北電情報システムサービス、サブスク請求管理をクラウドで刷新

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤秀哉、以下 テラスカイ）は、北電情報システムサービス株式会社（本社所在地：富山県富山市、代表取締役社長 多賀淳二、以下 北電情報システムサービス）における顧客データ基盤の刷新を支援しました。北電情報システムサービスは、ソアスク（開発・販売：株式会社オプロ）とSalesforceのService Cloudを導入したことで、月間数十時間の業務時間削減とデータ活用の推進を実現しました。

【背景】

北電情報システムサービスは、インターネット接続サービス「FITWeb」やクラウドサービス「FIT-Cloud」など、民間企業や自治体に対して多岐にわたるITソリューションを提供しています。FITWebは、フルスクラッチで開発したシステムで顧客情報を管理していましたが、老朽化やブラックボックス化が進んでいました。また、FIT-Cloudは表計算ソフトに契約情報などを入力して顧客情報を管理していたため、煩雑な手作業が発生していました。さらに、両サービスのコールセンターでは、これまでグループウェア製品で顧客対応履歴を管理していましたが、グループウェア製品からの移行が必要であるという認識が共有されていました。

これらの課題を解決するため、各サービスで個別に運用していた3つの顧客システム基盤を統合するプロジェクトが発足。複数の製品を検討した結果、クラウドベースで拡張性が高く、堅牢なセキュリティを誇るSalesforce Platformを採用することに決定しました。

【テラスカイの支援内容】

テラスカイの提案により、サブスクリプション販売管理サービス「ソアスク」とSalesforceが提供するカスタマーサービス向けのツール「Service Cloud」の導入が進められました。

システム基盤の刷新プロジェクトは、2024年4月にスタート。テラスカイの下記支援により、1年後の2025年3月に3つの顧客システム基盤の統合が完了しました。

- データ移行用のテンプレートを作成し、名寄せやデータ加工のプロセスを標準化- ソアスクのデータを会計システムへスムーズに取り込むための専用プログラムを開発- 顧客へ送付する窓付き封筒の仕様に合わせ、帳票の宛名印字位置を調整するなど、細かなカスタマイズを実施

【システム基盤統合の効果】

システム基盤の統合により、3つの効果を得ています。

1.大幅な工数削減

FIT-Cloudの契約・請求管理における表計算ソフトでの作業がすべて不要になりました。このため月間で数十時間の工数削減につながっています。

2.データ活用の促進

従来は専用の仕組みが必要だったレポート作成が、Salesforceの標準機能でできるようになりました。月報やサービス別売上のレポートを迅速に作成できるようになり、データを活用しています。今後はコールセンターに蓄積される問い合わせデータの活用も視野に入れています。

3.契約状況の可視化

顧客情報が一元化されたことで、顧客が契約しているサービス内容が一目でわかるようになりました。以前は営業から契約情報の問い合わせがあった際に、確認に時間を要していましたが、即座に回答できるようになっています。

北電情報システムサービスのITサービス部では、この度のソアスクとService Cloud導入プロジェクトを経て、自ら考えて動く文化が醸成されたことも成果として挙げています。Salesforce Platformによって内製開発が進めやすくなったため、今後は業務アプリの構築などを視野に入れています。

北電情報システムサービスは、今後は電子取引の強化、コールセンターでの生成AI活用などに取り組む予定です。

テラスカイは、引き続き北電情報システムサービスのDX推進を支援してまいります。

＜ソアスクについて＞

株式会社オプロが提供する、Salesforce上でサブスクリプションビジネスの販売管理ができるサービス。



＜Service Cloudについて＞

株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するカスタマーサービス向けのツール。

＜株式会社テラスカイについて＞

テラスカイは、クラウド創成期からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニーです。2006年の設立以来、クラウド時代の到来をいち早く捉え、Salesforceのコンサルティングパートナーとして、導入・普及に取り組んできました。導入実績は金融、保険業界をはじめ医療、サービスなど業界を問わず7000件を超え、日本のコンサルティングパートナーではトップクラスの導入実績数を誇っています。また、多くの実績から得られた知見を基に、開発効率を飛躍的に改善するクラウドサービスの開発・提供を行っています。

所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階

設立：2006年3月

資本金：12億5,689万円（2025年2月末時点）

代表者：代表取締役CEO 社長執行役員 佐藤 秀哉

U R L： https://www.terrasky.co.jp/

証券コード：3915（東証プライム）