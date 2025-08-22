【TAC】～令和７年公認会計士試験 論文式試験～　8月24日(日)よりイベントを順次開催！解答速報は8月28日(木)公開！

TAC株式会社令和7年公認会計士試験 論文式試験／TAC解答速報

令和８年公認会計士試験第I回短答式試験より試験改定が予定され、注目を集めている公認会計士試験で、2025年8月22日(金)・23日(土)・24日(日)に令和７年公認会計士試験 論文式試験が実施されます。

公認会計士、簿記検定試験、税理士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 : 多田 敏男）は、8月24日(日)21時より開始の「論文式試験お疲れ様会スペース(https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou_ronbun.html#20250824)」を皮切りに、受験生に向けてキャンペーンや各種イベントを実施します。

受験生が注目する「解答速報」については、8月28日(木)より「合格ライン予想動画」と合わせTAC公認会計士講座ホームページにて公開いたします。

パソコン、スマートフォン、タブレットですぐにご確認いただけますので、下記URLを事前にブックマークして、予告掲載時刻以降、是非、ご確認ください。

なお、より詳細な「解答解説および講評(PDF)」は2025年9月4日(木)より閲覧可能です（要無料登録）。

▼TACの解答速報・合格ライン予想動画

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou_ronbun.html

＜掲載予定時刻＞

解答速報：2025年8月28日(木)16:00

※合格ライン予想動画は8月26日(火)より順次公開予定。

※解答速報はTAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等(合格基準点・合否)について保証するものではございません。

「リベンジ応援キャンペーン」 8月25日(月)～

リベンジ応援キャンペーン実施！

TACでは次の論文式試験に向けてリベンジする方を対象に、「リベンジ応援キャンペーン」を8月25日(月)より実施します。他の資格予備校生や独学者も参加可能なイベント、申込特典をご用意しております。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/campaign_B.html

令和８年公認会計士試験の見直しについて

TACは新試験に完全対応！

公認会計士・監査審査会より、令和８年公認会計士試験の試験運営の枠組みや出題内容等について見直し（改正・変更）を行うことが2025年6月12日（木）に公表されました。TAC公認会計士講座ホームページにて新試験およびTACの対応について解説しています。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/fe_henkou.html

TAC公認会計士講座より耳寄り情報

公認会計士を目指すならTAC！

TACには公認会計士試験に精通した「合格者・実務家講師」や業界初の合格者累計数1万人を突破している実績、「合格ノウハウ」があります。

高い合格実績の理由として

１.迷わず学習できる「カリキュラム」

２.適正量でわかりやすい「教材と講義」

３.徹底した「個別学習指導」と「質問体制」

があります。



合格実績のTACなら安心！公認会計士を目指すなら、やっぱりTACです！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei.html

