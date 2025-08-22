＜プラダ ビューティ＞「プラダバーム」から新作登場。ゴールドの艶めきを纏う「バナナバーム*」新発売

日本ロレアル株式会社

プラダ ビューティ(https://jp.pradabeauty.com/)は2025年 9月12日（金）、バナナを連想させる斬新で鮮やかな黄色でありながらも、塗布すると繊細なゴールドの艶めきを纏う「リップ バーム フロスティング ケア」を新発売いたします。

再解釈された、アイコニックなファッションプリント

プラダの2011年春夏コレクションのアイコニックなプリントから着想を得た「バナナバーム*」と呼ばれる「リップ バーム フロスティング ケア」は、プラダのビジョンとクリエイティビティに新たな歴史を刻みます。

「バナナバーム*」は、遊び心と洗練性の調和を体現するタイムレスなプリントに新たな可能性をもたらし、予想を超えるビューティの世界へと導きます。

バナナを連想させる鮮やかな黄色でありながらも、塗布するとゴールドラメとピンクラメが上品に煌めき、洗練された血色感を演出しながら温かみのあるゴールドに唇を彩ります。また、ほのかに香るバナナの香りはファッションプリントからのインスピレーションのもと、調合されています。

プラダらしい遊び心をさらに加えるべく、発売前のティザーとして、「バナナバーム*」はグラミー賞を受賞したサブリナ・カーペンターの新曲「Manchild」のミュージックビデオにてプラダオリジナルのバナナキャンディと共に登場しています。

ファッションから着想を得たアイコニックなリップバーム

2023年以降、プラダはブランドが持つ唯一無二のビジョンをファッションだけでなくビューティにまで広げています。その象徴として、洗練性と未来を見据えたような斬新さを兼ね備えたリップバームを生み出し、世に送り出してきました。2024年には「リップ バーム オプティマイジング ケア」を発売し、瞬く間にブランドを代表するベストセラーアイテムとなりました。特にブルーのバームを唇にのせるとpHに合わせてピンク色に発色する、革新的なマイクロブラッシング(TM)テクノロジーは大きな話題を呼びました。そして2025年、「プラダバーム」において新たな物語が幕を開けます。ポートフォリオに加わる新「リップ バーム フロスティング ケア」は、プラダの最もアイコニックなファッションプリントに敬意を表し、2025年９月に新登場します。

とろけるようなテクスチャーとゴールドの美しい艶めき

バナナを連想させる斬新で鮮やかな黄色を纏うバームは、アイコニックなトライアングルのデザインとナイロン素材から着想を得たエンボス加工が施されており、なめらかでとろけるような付け心地を叶えます。イタリア発祥のフロステッドリンク、「バナナグラニータ」の氷が輝く様子を連想させる新「バナナバーム*」は、唇に洗練された血色感を与えると同時に、温かみのあるゴールドで唇を彩ります。こだわりの艶めきは、ゴールドラメとピンクラメが上質で繊細な光を放つことで表現されています。さらに、リップとしてだけでなく、チークとしても使うことができます。唇と頬に繊細なゴールドの艶めきを纏うことで、統一感のある洗練されたプラダらしいトータルルックを叶えます。

「バナナバーム*」はビフィズス菌エキス*1とホホバオイル*2を配合することにより、長時間*３唇に潤いを与え、角質バリアを整えることで使う度に荒れづらい唇へと導きます。「プラダバーム」のアイコニックなイリスの香りに新たな側面をもたらすべく、今回はほのかに香るバナナの香りで登場します。この新しいフルーティノートはこだわりがつまったプラダの香りづくりから生まれた新発想の香りです。

サステナビリティと最大限の機能性を追求した美さ

プラダ ビューティは、ポジティブな変革を促すためのデザインや行動を提案する責任があります。「リップ バーム フロスティング ケア」はリフィル可能なパッケージであり、フルパッケージを購入した場合と比べて約76%資材削減することに貢献します。

新製品概要

発売日：2025年9月12日（金）全国発売

製品名：リップ バーム フロスティング ケア

*「リップ バーム フロスティング ケア」のこと。食品ではありません。

*1 ビフィズス菌培養溶解質 (整肌成分)

*2 ホホバ脂 (エモリエント成分)

*3 プラダ ビューティ調べ。個人差があります。

プラダ ビューティ トウキョウ

■営業時間 ：11時00分～20時00分

■場所 ：東京都渋谷区神宮前5-12-1

■電話 ：03-6452-6165

プラダ ビューティ 公式オンライン ストア

■URL：https://jp.pradabeauty.com/