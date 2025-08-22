Oriental-laser社製、波長808 nm、最大出力24 kW対応LDモジュール製品 輸入・販売を開始

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Oriental-laser (Beijing) Technology Co., Ltd.社（以下「Oriental-laser社」と表記）製LDモジュール製品の輸入・販売を開始いたしました。

Oriental-laser社は、2008年に設立された企業で、高出力ダイオードレーザーおよびダイオード励起固体レーザー（DPSSレーザー）モジュールの設計・開発・製造を手掛けています。10年以上にわたる事業展開を通じて、ダイオードレーザーのマウント、結晶の溶着、モジュールのカスタム設計といった柔軟な量産体制を確立しており、安定した品質と競争力のある価格による製品・技術サービスを提供しています。

当社では、Oriental-laser社製品群の中でも、用途やニーズに応じた高性能レーザーモジュールを注目製品としてご紹介しております。たとえば、波長808 nm・最大出力24 kWに対応し、QCW動作における高出力用途に適した水冷型レーザーモジュール「JQ-24000-W-120-200-H564P-697」や、波長1064 nm・出力500 Wに対応したCWレーザーモジュール「GN500-E-5*182-CX-50」など、高い出力安定性と信頼性を兼ね備えた製品を取り揃えています。さらに、合計24本のダイオードバーで構成されたアーク型対向構造により、均一な励起分布と独立した熱制御を実現した792 nm -814 nm波長帯、最大4.8 kW対応の伝導冷却型スタックモジュール「ARC-C-4800-24-200E-4A6」も、Nd:YAGパルスレーザーの励起用途に最適なモデルとしてラインナップしております。

その他の同社製品や、300社を超える海外メーカーの製品・10万点以上のレーザー・光学関連製品も当社では取り扱っております。ご要望ございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/oriental-laser/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

(上段左)

波長808 nm・最大出力24 kW対応QCWレーザーモジュール「JQ-24000-W-120-200-H564P-697」



(上段右)

波長1064 nm・出力500 W対応CWレーザーモジュール「GN500-E-5*182-CX-50」



(下段)

792 nm -814 nm波長帯、最大4.8 kW対応の伝導冷却型スタックモジュール

「ARC-C-4800-24-200E-4A6」



■ 主要仕様

JQ-24000-W-120-200-H564P-697

GN500-E-5*182-CX-50

ARC-C-4800-24-200E-4A6

Note：

1.

Bar pitch ranges from 0.43 to 3mm, depending on the design.

2.

The wavelengths of each bar in a single device can be arranged and combined according to the heat dissipation conditions.



3.

The above parameters are measured at the heat sink temperature of 65°C.



4.

Heat sink structure can be customized according to the customer’s special requirements.



You can also check the complete conduction-cooled pulse module corresponding to this laser at:

https://www.oriental-laser.com/qcw-dpss-conduction-cooling-gain-module-gq-2400-c-24-100e-4a6-2425/