TKP、貸会議室とシェアオフィスが融合した「TKP fabbit高松」の開業日を10月6日に決定、同日記者発表を開催

株式会社ティーケーピー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、以下「TKP」)は、貸会議室とシェアオフィスが融合した「TKP fabbit高松」の開業日を2025年10月6日（月）に決定し、同日に記者発表を開催することをお知らせいたします。

■「TKP fabbit高松」について

「TKP fabbit高松」は、JR四国グループが運営するJR高松駅直結の「高松オルネ南館」3階に位置し、貸会議室「TKP高松カンファレンスセンター」とシェアオフィス「fabbit高松」を一体的に備えた複合施設です。日常的なオフィスワークから大規模な会議まで、同一エリア内でシームレスに行える環境を整え、多彩なビジネスシーンを支える場所となります。

四国の玄関口である高松は、豊かな歴史と文化を背景に、多くの企業が集まる四国経済の中心都市です。スタートアップ支援や地域経済の活性化に向けた取り組みが加速するなか、TKPは本施設を通じて「地域に根差したビジネス拠点」としての役割と、「全国ネットワークの一翼」としての強みを発揮し、利用企業を力強くサポートしてまいります。



＜施設概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/459_1_94c61b5e29574c094d0b5c1a54516453.jpg?v=202508221126 ]

■記者発表のご案内（メディア関係者向け）

このたびの開業に伴い、以下のとおり記者発表を開催いたします。

＜開催概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/459_2_1956e2a6cf1b3b064110fbb72e859632.jpg?v=202508221126 ]

▼ 記者発表への参加申し込みについて

取材をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

https://x.gd/39trP

■「fabbit」事業について

「fabbit」では、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスといった多様な働き方に対応する空間を提供しております。スタートアップやベンチャー企業のみならず、大手企業の新規事業部門やリモートワーク拠点としても活用いただいており、オープンイノベーションを促す交流拠点としての役割も担っています。

TKPは2025年に株式会社システムソフトおよびAPAMAN株式会社より「fabbit」事業を承継し、「貸会議室×シェアオフィス」の融合ブランドとして「TKP fabbit」を展開しています。貸会議室事業の利便性・集客力と、シェアオフィス事業が持つコミュニティ性を掛け合わせることで、新しい働き方を支える柔軟なスペースを提供しています。

■今後の展開

TKPでは、地域特性や市場ニーズに応じて、既存施設をfabbitへ転換するなど、フレキシブルスペース事業の拡大を推進しております。これにより、一時的なオフィス需要への対応をはじめ、大企業から中小企業、スタートアップ企業まで幅広い企業の経済活動をさまざまな形でサポートする体制を強化してまいります。

TKPは今後も、企業の成長を支える空間づくりを通じて、経済活動の活性化と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

代表者 ：代表取締役社長 河野 貴輝

本社所在地 ：東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F

設立 ：2005年8月15日

資本金 ：163億円（2025年2月末現在）

決算期 ：2月

連結売上高 ：592億円(2025年2月期)

事業内容 ：・フレキシブルスペース事業

・ホテル・宿泊研修事業、

・イベントプロデュース事業

・BPO事業

・料飲・バンケット事業

URL ：https://www.tkp.jp/

