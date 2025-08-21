“こさかな”が笑ってくれているだけで――。日向坂46・小坂菜緒が飾る「B.L.T.10月号」の表紙画像が解禁！ 本誌史上過去最大規模の20000字ソロインタビューで綴られるアイドル・小坂菜緒の新事実。

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年10月号」を8月28日（木）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

8月28日（木）発売の「B.L.T.10月号」の表紙・巻頭に、15thシングル「お願いバッハ！」をリリースする日向坂46から小坂菜緒が登場！ この度、その表紙画像が解禁された。

表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂を捉えた躍動感のあるカット。今回は“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知られる小坂だが、この日は跳んで投げて打ってと大はしゃぎ。誰もが見たかった小坂菜緒の最高の笑顔をお送りする。

さらに「B.L.T.」ソロインタビュー史上過去最大規模となる20,000字インタビューを敢行。小坂は15thシングルでともにWセンターを務める金村美玖との関係性について、「金村と私のことを語る言葉で一番しっくりくるのは“戦友”ですね」と語った。8年間ともに活動してきた同期の金村に対し、“戦友”と表現したその真意とは――。このほか、センターというポジションと自身の役割、先輩後輩の関係性ながら仲が良いことで知られるキャプテン・高橋未来虹について、同期の河田陽菜の卒業など、ファン必読の内容となっている。

「B.L.T.賞」グラビア2本立て！ 日向坂46 五期生・大野愛実、櫻坂46 四期生・山田桃実が登場！

「B.L.T.2025年10月号」別冊付録：小坂菜緒（日向坂46） 両面超ビッグポスター「B.L.T.2025年10月号」別冊付録：小坂菜緒（日向坂46） 両面超ビッグポスター

日向坂46 五期生から、「B.L.T.賞」を受賞した大野愛実がソログラビアで登場。アイドルとして既に高い完成度のビジュアルを誇る大野。突如として現れた大型ルーキーの、圧倒的スケールと無邪気な可愛らしさを収めた。インタビューでは、自身が一人の“おひさま”だからこそ設けてしまう自分へのハードルについて新人らしからぬ気概で語ってくれている。

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

さらに、櫻坂46 四期生から同じく「B.L.T.賞」を受賞した山田桃実が自身初ソログラビアで登場する。山崎天、的野美青などグループ歴代の最年少メンバーと同じく“雰囲気”を持っている山田だが、グラビアでは17歳ならではの無邪気な笑顔も。インタビューでは、先日開催された「櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”」東京ドーム公演や、自身がセンターを務める四期生曲「死んだふり」について語ってくれた。

ネクストブレイク筆頭、早瀬憩がB.L.T.初登場で新たな魅力をまとう。

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

今年公開の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』や「この夏の星を見る」に出演している女優・早瀬憩がB.L.T.初登場。爽やかな花柄のワンピースを身にまとい古民家の縁側でアイスを食べるなど、夏らしい姿を収めたほか、黒の上品な衣装では、アクセサリーなども身に付けてクールな姿を撮影。映像作品とはまた違った彼女の魅力をたっぷりと詰め込んでいる。

14歳の逸材、劇場版「TOKYO MER～走る緊急救命室～」にも出演する小田愛結がB.L.T.初登場！

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

‘23年の「第45回ホリプロタレントスカウトキャラバン」のグランプリに選ばれデビューし、8月1日（金）に公開された劇場版「TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション」にも出演している小田愛結が本誌初登場！ 透明感、天真爛漫、純粋無垢……様々な言葉を並べてもまだ足りないような、逸材が今ここに!!

グループ最年少の13歳！ AKB48研究生連載の第2回に、20期研究生・近藤沙樹が登場。

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

今年結成20周年を迎え、8月13日（水）には、前田敦子はじめ伝説のOGたちの選抜入りでも話題を呼んでいる20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」のリリースを控えるAKB48より、20期研究生の近藤沙樹が初登場する。グループ最年少である13歳の近藤が、とある生き物に身ぐるみ変身し、愛くるしい姿を見せてくれている。インタビューと48問48答では、近藤にまつわる初出し情報が続々と明らかに。

期待の新星・石田悠佳がB.L.T.で初グラビアを披露!!

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

アイドルグループを卒業後、現在はソロとして活動する石田悠佳が登場。石田は過去にドラマ「量産型リコ」シリーズ（テレビ東京系）にレギュラー出演。今年5月にグループを卒業した後は、個人で活動を続けているが今回B.L.T.で初グラビアを披露する。夏らしい涼しげなワンピース姿や、リラックスした部屋着姿の他、純白の水着姿も披露。期待の新星が爽やかな姿で夏の海を駆け抜ける。

HKT48・市村愛里が彼女感たっぷりの水着グラビアで魅了する！

「B.L.T.2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

19thシングル「半袖天使」が発売中のHKT48から、市村愛里が水着グラビアで登場。今回は一緒に暮らしているかのような距離感の近いイメージで撮影。元気にベッドに飛び込み満点の笑顔を見せたかと思えば、アンニュイな表情で魅了するなど、市村の愛らしさと女性としての魅力が詰まったグラビアとなっている。

ドラマ”ぼくほし”に生徒役として出演する注目の若手女優6名をピックアップ！

法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に向き合う、学園ヒューマンドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ・フジテレビ系）の撮影現場に潜入し、生徒役として出演する南琴奈、中野有紗、月島琉衣、近藤華、菊地姫奈、北里琉を独占撮り下ろし。彼女たちの、今しか見られない一瞬を切り取り、さらには芝居にかける想いを語ってもらった。

○大好評連載

・＃ババババンビ「＃馬と鹿」

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」広本瑠璃・米村姫良々・筒井澪心（OCHA NORMA）

・宮沢友 ukka「I & Yuu」

・アナウンサー連載「ANA-LOG」熊谷実帆アナウンサー（ニッポン放送）

・SWEET STEADY「すいすてのいちページ」山内咲奈

・結那「結那がいく！ リアルYRPG」

・声優・アーティスト連載「Real Voice」佐々木李子

購入者特典、決定！

■ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）

【特典内容】

以下3種類より選んで、ご購入いただけます。

１.小坂菜緒（日向坂46） 両面ポスター1枚

「B.L.T.2025年10月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【小坂菜緒（日向坂46）】（表）「B.L.T.2025年10月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【小坂菜緒（日向坂46）】（裏）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16126864

２.大野愛実 （日向坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年10月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【大野愛実 （日向坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16126865

３.山田桃実 （櫻坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年10月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【山田桃実 （櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16126866

HMV&BOOKS online／HMV一部店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下3種類より選んで、ご購入いただけます。

１.近藤沙樹（AKB48） ポストカード 1枚

「B.L.T.2025年10月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【近藤沙樹（AKB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107632053

２.石田悠佳 ポストカード 1枚

「B.L.T.2025年10月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【石田悠佳】

https://7net.omni7.jp/detail/1107632054

３.市村愛里（HKT48） ポストカード 1枚

「B.L.T.2025年10月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【市村愛里（HKT48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107632055

＜注意事項＞

※8月21日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.2025年10月号」

●発売日：2025年8月28日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：小坂菜緒（日向坂46）

●別冊付録：小坂菜緒（日向坂46） 両面超ビッグポスター

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞