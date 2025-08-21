ROAliv(ロアリブ) 秋限定フレグランス／2025年9月4日(木)よりオリエンタルウッディな香り「エレウテリア」が数量限定で登場。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー

「自然と調和する未来」をミッションに掲げる体験型ボーダレス・ビューティーブランドROAliv（ロアリブ）は、2025年9月4日(木)より、”心の旅”をイメージした秋の香り「エレウテリア」のフレグランスを数量限定で発売します。

「記憶の旅へと誘う、自由と言う名の香り。」

心を解き放ちたいと考えるなら、記憶の旅へと誘う「自由」と言う名の香りがある。

忘れえぬ思いを庭に埋めれば、旅の終わりは愛しき思いが成就するとの話し。

NOTE

〈オリエンタルウッディノート〉

スパイスが小気味よく広がるトップから、徐々にスケール感を高めて独創的な華やかさのあるミドルへ。

全体を支配するのはウードを始めとした豊かなウッディ。

PRODUCT

マインドセンス エレウテリア 20mL 3,960円(税込価格)

マインドセンス エレウテリア [数量限定]

エレウテリアは心の旅をイメージした、静けさと高貴さを併せ持つ個性的な香りのオードパルファンです。

足首や腰などに付けて軽めに香らせたり、手首やデコルテにつけてしっかりと香らせたりと、シーンやお好みでお楽しみください。

アトマイザーへの移し替えは不要なコンパクトサイズです。

MAP

詳細を見る :https://www.roaliv.jp/special/eleutheria/

「自然と調和する未来」

ミツバチがもたらすはちみつの真の魅力を、化粧品や多様なはちみつを通してお届けするために2018年3月にブランドをスタート。

2023年11月22日よりブランド名称をROAliv (ロアリブ) に変更し、フレグランスの充実と、はちみつを配合したスキンケアを中心に、ボーダレスな体験型ビューティーブランドとして再出発しました。

ジェンダーにとらわれない製品作りと、環境問題への取り組みをコツコツと積み上げていきます。

[直営店舗]

https://www.roaliv.jp/shoplist/

ルミネ新宿店/グランスタ丸の内店/京王新宿店/キラリナ京王吉祥寺店/ルミネ大宮店/横浜ジョイナス店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店/東急百貨店さっぽろ店/仙台パルコ2店/ルミネ池袋店(2026年1月17日までの期間限定オープン)/渋谷スクランブルスクエア店*

*2025年9月11日よりオープン



