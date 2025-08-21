林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER（フォレスト・ディフェンダー）」が防災安全協会の「防災製品等推奨品マーク」を取得

株式会社ファイテック

愛知県大口町に本社を置き、消防関連化学製品の開発・製造・販売を手掛ける株式会社ファイテック（代表取締役：林 富徳）は、林野火災用消火剤 「FOREST DEFENDER（フォレスト・ディフェンダー）」が一般社団法人防災安全協会の独自基準を満たす製品として「防災製品等推奨品マーク」を取得したことをお知らせします。

画像：一般社団法人 防災安全協会 防災製品等推奨品マーク

防災安全協会は、防災・災害対策・安全管理の専門家集団であり、各種製品の品質や安全性、耐久性などを審査する「防災製品等推奨品マーク」制度を設けています。同マークは、消防・防災・災害医療・非常食・消費者保護など多岐にわたる専門家による審査委員会で、防災分野への適合性や実効性を厳格に審査した上で付与されるものです。

【 取得の背景 】

近年、足利市、大船渡、今治市、岡山県などで発生した大規模な山火事（林野火災・森林火災）により、人的被害や住宅被害が相次いで報告され、防災意識は一層高まっています。林野火災時に迅速かつ安全に対応できる森林火災用消火剤の重要性が社会的に強く注目されています。ファイテックは「火災から一人でも多くの人命を守り、人類社会に貢献する」という企業理念のもと、消火剤の研究開発に注力してきました。この度、同社が開発した林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER」が、有益性・安全性・機能性・利便性など多角的な評価項目をクリアし、正式な推奨品として認証されました。

「FOREST DEFENDER」の特徴

1. 林野火災に特化した次世代消火剤

「FOREST DEFENDER」は、森林火災で発生する二酸化炭素放出や森林資源減少などの被害拡大を防ぐために開発された次世代消火剤です。水で１～６％に希釈するだけで高い消火能力を発揮し、防火帯設置能力にも優れているため延焼を効果的に防止できます。

2. 高い耐久性と環境配慮

淡水だけでなく海水でも希釈可能な耐塩性能を備えているほか、界面活性剤を使用しない肥料に近い成分で構成されており、植物の生育に悪影響を与えない環境に優しい消火剤です。特に、近年環境への影響が問題視されているPFAS（ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物）類を一切含まない安全性の高い消火剤でありながら高い消火・燃焼抑制能力を持ち、事前散布による延焼拡大の抑制が可能です。

3. 特殊な用途や先進技術との組み合わせ

「FOREST DEFENDER」と、陸上自衛隊への導入実績を持つヘリコプター用消火剤注入システム「FEI（Fitech Easy Injection）」を組み合わせた次世代空中消火システムについては、日本火災学会誌にも論文が掲載され、その有効性が高く評価されています。

画像：ヘリコプターによる空中消火

【 今後の展望 】

ファイテックは、防災安全協会の「防災製品等推奨品マーク」の取得によって、林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER」の信頼性と実践性が公的に証明されたと考えています。今後も、消防車用や金属火災用、林野火災用など多様な目的に対応した消火剤の開発を進め、ヘリコプター用消火剤注入システムのような資機材開発にも注力していきます。

「FOREST DEFENDER」を通じて、火災から一人でも多くの命と森林資源を守り、地域社会の安全に貢献することを目指してまいります。

画像：ヘリコプター内のフォレストディフェンダー[中央上]とFEI[右下]

【 株式会社ファイテックについて 】

株式会社ファイテックは、愛知県大口町に本社を置き、日本国内だけでなく海外48カ国に事業展開実績を持つ消防関連化学製品の製造メーカーです。主力製品には「ファイテック投てき用消火用具」「天ぷら油用消火剤 箱のままいれるだけ」「業務用消火スプレー フライングジェット」などがあり、ヘリコプター用の消火剤注入システム「FEI（Fitech Easy Injection）」などの資機材開発にも取り組んでいます。

特に、林野火災（山火事）対策における消火剤開発力が高く評価され、陸上自衛隊でも採用されています。



【 防災安全協会について 】

一般社団法人防災安全協会は、2011年に設立された防災・災害対策・安全管理の専門家集団です。「自助・共助・公助」の視点から防災意識を高める活動を推進し、防災関連のイベントや講演、セミナーなどを通じて社会に貢献しています。

【AI・IT事業「Passluck（パスラック）」】

当社はAI・IT分野にも注力しており、2024年11月にローンチした宅配ボックスAIパスワード管理システム「Passluck（パスラック）」の運営を行っています。「Passluck」は特にオフライン宅配ボックスの暗証番号を安全に管理するシステムで、近年社会問題化している宅配ボックスの不法占拠や無断使用などの課題に対し、利便性とセキュリティの両面から解決を図るものです。

これにより、当社は「防災テック」企業として業界をリードしてきましたが、消防化学領域以外でも社会課題を解決するイノベーションを創出し、社会課題の解決に貢献してまいります。

【会社概要】

商 号 ： 株式会社ファイテック

代表者 ： 林 富徳

所在地 ： 愛知県丹羽郡大口町秋田3-101

設 立 ： 2010年

資本金 ： 4,800万円

事業内容： 消防関連化学製品製造業

U R L ： https://fitech911.com/

「所属団体」

（NPO法人）国連支援交流協会

（一社）防災安全協会

（一社）全国消防機器販売業協会

（一財）日本森林林業振興会 森林火災対策協会

（公社）日本火災学会

（一社）日本建築学会

（一社）マンション防災協会