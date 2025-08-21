株式会社友竹ホールディングス、累計4万本超の動画監修・600社超の運用実績を凝縮した研修システムが「IT導入補助金2025」対象ツールに認定

株式会社友竹ホールディングス

SNSを制する企業が、2025年以降の勝者です。

採用・集客・ブランド力…全ての成果がSNSに直結する今、SNS運用力を社内で持たない企業は競争から脱落しかねません。

株式会社友竹ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役：友竹勇人）は、累計4万本以上の動画監修、600社超のSNSアカウントプロデュースで培った知見を体系化した実践トレーニング 「SNS内製化ブートキャンプ」 を提供開始いたします。

本プログラムは「IT導入補助金2025（インボイス枠）」対象ツールとして認定され、受講料の最大2/3を補助金でカバー。社内負担を最小化し、SNS運用力を短期間で定着させます。さらに、SNSだけでなく Webデザイン・コーディング・広告運用も内製化可能。マーケティング力を根本から底上げし、企業の競争力を一気に高めます。

■「IT導入補助金2025」とは

「IT導入補助金2025」は、中小企業・小規模事業者等が自社の生産性向上やDX推進を目的にITツールを導入する際、その費用を国が補助する制度です。

登録された「IT導入支援事業者」と連携することで、ソフトウェアやクラウドサービスの導入費用、初期設定、保守・サポート、導入研修費用などが補助対象になります。2025年度からはノーコード／ローコード開発ツールやBI分析ツールなど、これまで単独申請できなかったツールも申請可能となり、活用範囲が大きく拡大しました。

■SNS内製化ブートキャンプの主な特長

SNS特化＋圧倒的実績

上場企業含むSNS運用経験

累計4万本超の動画監修／600社超のアカウント運用

ショート動画・YouTube・Instagram・X対応

デジタル施策を丸ごと内製化

Webデザイン、コーディング、広告運用も社内で完結

SNS特化ノウハウと連動した実践カリキュラム

補助金で実質負担圧倒的に減

IT導入補助金2025（ツール登録要領）に準拠

申請～効果報告まで伴走サポート

カリキュラム例

戦略設計：ペルソナ・カスタマージャーニー／アカウント設計／コンテンツピラー

ショート動画集中：撮影・ライティング・台本化・量産型テンプレ編集

投稿運用：ABテスト、UGC活用、炎上・著作権リスク回避

アナリティクス：指標設計・改善サイクル、アルゴリズム理解

内製化の仕組み化：ワークフロー整備、教育設計、ガイドライン化

Web・広告内製化：デザイン／コーディング／広告運用までSNS戦略と連動

■このサービスが生まれた理由

短尺動画やSNS広告の台頭により、企業マーケティングは「外注依存」から「社内で回す」へ急速にシフト。しかし、戦略・制作・運用の分断や属人化により、成果につながらないSNS運用に悩む企業も少なくありません。

友竹HDはバズ施策ではなく事業成果に直結する再現性を重視。

SNS特化＋幅広いデジタル施策を社内で回すスキルと仕組みをパッケージ化しました。

■なぜ選ばれるのか？実績と強みのすべて

累計4万本動画監修／600社超アカウント運用

上場企業含むSNS運用支援

TikTok／YouTube／Instagram／Xのマルチプラットフォーム対応

制作×運用×分析×Web×広告の一気通貫

■よくあるご質問

１.申請完了までのリードタイムは？

→ 約4日～2週間で申請可能です（書類準備状況によって変動）。

２.審査期間は？

→ 申請から採択までは約40日です。

３.補助金はいつ入金されますか？

→ 契約／納品後の実績報告確認を経て、1～6か月程度で入金されます。

４.どのような費用が補助対象ですか？

→ システム利用料、初期設定、サポート、研修費用、マニュアル作成などが対象です。

５.補助率や上限額は？

→ 通常枠で最大1/2（上限149万9,999円）、一定条件を満たす場合は2/3まで補助。

６.申請対象企業は？

→ 中小企業・小規模事業者等（中小企業庁が定める要件を満たす事業者）が対象です。

７.何度でも申請できますか？

→ 同一法人では1年に1回限りです。

代表コメント

「SNSは企業にとって必須の営業チャネルです。

外注依存から脱却し、撮る・作る・回す・検証するの全工程を社内で再現可能にします。

上場企業で培ったノウハウを、補助金を活用して社内に定着させる絶好の機会です。」

■代表プロフィール

株式会社友竹ホールディングス

代表取締役 友竹勇人

2018年4月 名城大学理工学部に入学。2019年4月、個人事業主として人材事業を開始し、同年11月に株式会社BAMBOOFRIENDSの執行役員に就任、営業全般を担当。

2020年5月、安田建装（現：株式会社アールスペース）の取締役に就任しリフォーム・塗装事業に携わる。2021年7月、株式会社ヴィレッジ（現：株式会社友竹ホールディングス）を設立し、フルーツ大福屋「友竹庵」の立ち上げやキッチンカー事業を推進。

2021年12月よりTikTok・YouTubeのSNS運用事業に参入。2022年3月に名城大学理工学部を卒業後、大手美容クリニックや上場企業のSNS運用を担当。

2023年3月にSNSアカウントの総プロデュース数が180社を突破。2024年6月時点で300社突破目前。現在は大手企業のメディア戦略責任者として多数の案件に携わる。

■お問い合わせ

補助金採択は一度きり

社内SNS力とデジタルマーケティング力を劇的に底上げするチャンスです。

070-1227-4665

コンサルティング事業部担当：塚本

株式会社友竹ホールディングス 会社概要

所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-7-11 八光ビル2F

設立：2021年7月13日

代表者：友竹勇人

資本金：7,950万円

事業内容：SNSマーケティング支援、運用代行、Webデザイン、動画制作 ほか

URL：https://tomotakeholdings.com