【ココマイスター】コードバンクラシック新作「セドリック」登場！上質コードバン×ボックスカーフを纏うクラシカルなセカンドバッグ
ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作セカンドバッグ「コードバンクラシック・セドリック」を2025年8月21日（木）より発売いたしました。価格は110,000円（税込）。
本作は、日本製のロウ引きコードバンとフランス産最高級ボックスカーフを組み合わせ、クラシカルかつモダンに仕上げたセカンドバッグです。小ぶりながら存在感のあるデザインで、ビジネスからフォーマル、さらにはカジュアルシーンまで幅広く対応します。
重厚感あふれる「ブラック」。コードバンの艶が際立つクラシカルな佇まい。
商品の特徴
1. 英国クラシック競走をイメージしたクラシカルデザイン
英国にあるアスコット競馬場をイメージして作られており、外装には表面にロウを塗したコードバンを採用しています。
2. ロウ引きコードバン×フランス産ボックスカーフ
外装にはロウをまぶした日本製コードバンを採用。使用を重ねることで美しい艶が生まれます。サイドにはフランス産ボックスカーフを使用。
3. 熟練鞄職人による堅牢な仕立て
ダレスバッグを仕立てる技術を持つ職人が製作。クラシカルなハードフォルムを持ち、重厚感と高級感を兼ね備えています。
4. 実用性と収納力
メイン収納は550mlペットボトルも収められるサイズ感。外装・内装に多数のポケットを備え、利便性を追求。
マットなコードバンと、なめらかなボックスカーフ。異なる質感が織りなす上質な調和。
内装は高級自動車・クルーザー・飛行機の内装などに使用されている東レが誇るハイクラス・高性能マテリアルシリーズ「＊ULtrasuede(R) HP」を全面採用。軽量かつ耐久性に優れ、柔らかなタッチ感が魅力。
右からブラック、ブルゴーニュ。どちらもコードバンの経年変化を愉しめる大人の逸品。
スペック
外寸：縦18.3×横26×厚み7.2cm
内寸：深さ17.5×横24×奥行6cm
重量：約480g
素材：ロウ引きコードバン、フランス産ボックスカーフ、ULtrasuede(R) HP
価格：110,000円（税込）
日本製
コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」
最高級メイドインジャパン「ココマイスター」
強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）
お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117
詳細は公式HPをご確認ください。
・公式サイト https://cocomeister.jp/
・財布小物 https://cocomeister.jp/tokyo/product/wallet/
・かばん鞄 https://cocomeister.jp/tokyo/product/bag/
ココマイスター ストア（直営店）
・銀座店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/ginza
・自由が丘店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/jiyugaoka
・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/nagoya
・心斎橋店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/osaka
・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/kobe