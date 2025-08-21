【ココマイスター】コードバンクラシック新作「セドリック」登場！上質コードバン×ボックスカーフを纏うクラシカルなセカンドバッグ

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作セカンドバッグ「コードバンクラシック・セドリック」を2025年8月21日（木）より発売いたしました。価格は110,000円（税込）。

本作は、日本製のロウ引きコードバンとフランス産最高級ボックスカーフを組み合わせ、クラシカルかつモダンに仕上げたセカンドバッグです。小ぶりながら存在感のあるデザインで、ビジネスからフォーマル、さらにはカジュアルシーンまで幅広く対応します。

重厚感あふれる「ブラック」。コードバンの艶が際立つクラシカルな佇まい。

商品の特徴

1. 英国クラシック競走をイメージしたクラシカルデザイン

英国にあるアスコット競馬場をイメージして作られており、外装には表面にロウを塗したコードバンを採用しています。

2. ロウ引きコードバン×フランス産ボックスカーフ

外装にはロウをまぶした日本製コードバンを採用。使用を重ねることで美しい艶が生まれます。サイドにはフランス産ボックスカーフを使用。

3. 熟練鞄職人による堅牢な仕立て

ダレスバッグを仕立てる技術を持つ職人が製作。クラシカルなハードフォルムを持ち、重厚感と高級感を兼ね備えています。

4. 実用性と収納力

メイン収納は550mlペットボトルも収められるサイズ感。外装・内装に多数のポケットを備え、利便性を追求。

マットなコードバンと、なめらかなボックスカーフ。異なる質感が織りなす上質な調和。

内装は高級自動車・クルーザー・飛行機の内装などに使用されている東レが誇るハイクラス・高性能マテリアルシリーズ「＊ULtrasuede(R) HP」を全面採用。軽量かつ耐久性に優れ、柔らかなタッチ感が魅力。

右からブラック、ブルゴーニュ。どちらもコードバンの経年変化を愉しめる大人の逸品。

スペック

外寸：縦18.3×横26×厚み7.2cm

内寸：深さ17.5×横24×奥行6cm

重量：約480g

素材：ロウ引きコードバン、フランス産ボックスカーフ、ULtrasuede(R) HP

価格：110,000円（税込）

日本製

コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」

最高級メイドインジャパン「ココマイスター」

強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）

