『ウルトラマン（Cタイプ）』の登場ポーズを再現したハイクオリティソフビ製フィギュアが、完全新規造形としてCCPJAPANより登場！

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、人気特撮作品『ウルトラマン』に登場する”ウルトララマン（Cタイプ）”を、ソフビ製で再現した『1/6特撮シリーズ Vol.114 ウルトラマン（Cタイプ） 登場ポーズ Ver.』を全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。

■商品特長

ウルトラマンが、久しぶりの完全新規造形で1/6特撮シリーズに登場！！

劇中にて、登場ポーズの全身シルエットが写る、ウルトラマン第30話『まぼろしの雪山』ウー戦での登場ポーズを参考に、細部に至るまでも徹底検証を行い立体化！

※30回・31回ではＣタイプスーツが初登場ということもありブーツがＢタイプの流用となっている登場ポーズを、本作ではＣタイプの立体化ということでブーツはＣタイプとして造型。

スーツアクター：古谷敏氏によるウルトラマンを考慮した全身のバランスを再現し造形。

シルエットからも非常に足の長く、すらりとした体型であることが分かります。

当時の映像・写真などで見ても一段と足が長いことが分かる初代ウルトラマンですが、その違いをフィギュアでも目で見る事で感じていただけます。

人が内部に入ることによってできるスーツのたるみ・しわなども細かく再現致しました。

若干、左足が前に出ている点も30話での初登場時を参考としています。

ウルトラマンのスーツは撮影時期により多くの分類がありますが、一般的にはA・B・Cタイプに分けられています。

本商品では、その中でも最も後期となるウルトラマンの完成形とも言える、「Ｃタイプ」と区切られるスーツを参考に造型いたしました。

もちろん、フィギュアの肝とも言えるウルトラマンのマスクも完全新規造形にて徹底的に再現。

これまでのウルトラマンよりも更に実物のマスクに近い造型に仕上げられています。

当時のマスクに付いている、左耳部分の切れ込み、右耳部の小さな穴も造型。

手術用手袋を重ねて使ったと言われている手袋の形状も再現。

ウルトラセブン等の厚手の手袋と異なり、薄い素材であることが見て取れます。

腕を上にあげた際のスーツの引っ張られ具合、劣化していくスーツの表面などを感じられるような、全身にいたるシワ・テクスチャまでこだわり抜かれた造形となっています。

本作は造形だけでなく彩色においても、妥協のない仕上がりとなっています。

これまでの彩色とは一新し、より再現度を高めるために白みがかったシルバー色にてベースカラーを彩色。

さらに、ハイライトやシャドー、そして汚し彩色を施し、臨場感のある仕上がりとなっています。

眼球にはクリアパーツを使用。

内部から彩色を施すことで、ウルトラマンの薄っすらとした目の発光感をお楽しみ頂けます。

こだわり抜いて創り上げられた新たなウルトラマンを、どうぞお手元でお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：1/6特撮シリーズ Vol.114 ウルトラマン（Cタイプ） 登場ポーズ Ver.

メーカー小売希望価格：26,000円（税別）

発売時期 ：2026年4月

サイズ ：全高約31cm（1/6スケール）

素材 ：PVC（本体）、PU（カラータイマー）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、箱入り

原型 ：みよしノル（惑星そらまめ）

彩色 ：鷹端X

生産地 ：中国

著作 ：(C)️円谷プロ

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・発売時期は生産製造上の都合で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、ご予約頂きますようお願い申し上げます。

