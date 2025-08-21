手軽さと真剣さの“ちょうどいい温度”が、なかなか見つからなかった。相席とも婚活とも違う、都市型交流イベント『札幌 ホッピング』9月6日に開催！
ホワイトキー（北海道エリア統括 鈴木 雅央／札幌市中央区）と、株式会社漆（URUSHI）（代表取締役 角谷太豪／札幌市中央区）は、2025年9月6日（土）、共同企画による都市型交流イベント『札幌ホッピング』を開催いたします。
これまで「手軽さと真剣さのちょうどいい温度」がなかなか見つからなかった出会いの場。
『札幌ホッピング』は、相席でも婚活でもない、新しい出会い方を札幌から提案します。
～札幌ホッピングとは～
立食パーティーでスタート
ドリンク片手にカジュアルに交流。初対面でも自然に会話がはじまります。
MBTI診断を活用
Z世代を中心に人気の性格診断を取り入れ、「なんとなく気が合いそう」が可視化。共通点が会話のきっかけに。
気になった人と二軒目へ！
1軒目で打ち解けた後は、自由に次のお店へ。気軽な“はしごスタイル”で、自然に距離が縮まる仕掛けです。
そもそもホッピングとは！？
“ホッピング”という名前に込めた思い
「ホッピング」とは“はしごすること”。
1軒目で少し話して、少し笑って。そこから先はあなたの物語。
2軒目に行きたくなる相手が、ふらっと見つかるかもしれません。
MBTI診断で自然な会話が生まれる
「気が合いそう」が見える化する仕組み
本イベントでは、Z世代を中心に話題となっている性格診断 MBTI を活用します。
「なんとなく気が合いそう」が可視化されることで、自然な会話のきっかけや小さな共通点が生まれ、心地よい交流につながります。
イベント詳細
日時：9月6日（土）
受付：18:45～19:00
終了：21:00予定
会場：札幌コンファレンスホール
（〒060-0063 北海道札幌市中央区南３条西２丁目６－２ ＫＴ三条ビル 2F）
参加人数：最大100名（20～30代男女）
参加費
男性：5,500円
女性：1,000円
※飲み放題＋軽食
形式：グループ交流＋自由交流＋アテンドサポート付き
会社概要
＜ホワイトキー＞
所在地：北海道札幌市中央区南３条西２丁目6－２ ＫＴ三条ビル 2階
代表者：北海道エリア統括 鈴木 雅央
事業内容：恋活・婚活イベントの企画・運営、コミュニティ形成事業
＜株式会社漆（URUSHI）＞
所在地：北海道札幌市中央区南五条西４丁目ＴＭ-２９ビル３Ｆ
代表者：代表取締役 角谷太豪
事業内容：採用ブランディング、ユニフォーム制作、広告、求人広告代理業
本件に関するお問い合わせ先
株式会社漆（URUSHI）
担当：角谷 太豪
E-mail：taigo.sumiya@urushi-inc.com
TEL：080-1875-7889