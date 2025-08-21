手軽さと真剣さの“ちょうどいい温度”が、なかなか見つからなかった。相席とも婚活とも違う、都市型交流イベント『札幌 ホッピング』9月6日に開催！

株式会社漆

ホワイトキー（北海道エリア統括 鈴木 雅央／札幌市中央区）と、株式会社漆（URUSHI）（代表取締役 角谷太豪／札幌市中央区）は、2025年9月6日（土）、共同企画による都市型交流イベント『札幌ホッピング』を開催いたします。

これまで「手軽さと真剣さのちょうどいい温度」がなかなか見つからなかった出会いの場。

『札幌ホッピング』は、相席でも婚活でもない、新しい出会い方を札幌から提案します。

～札幌ホッピングとは～

立食パーティーでスタート

ドリンク片手にカジュアルに交流。初対面でも自然に会話がはじまります。

MBTI診断を活用

Z世代を中心に人気の性格診断を取り入れ、「なんとなく気が合いそう」が可視化。共通点が会話のきっかけに。

気になった人と二軒目へ！

1軒目で打ち解けた後は、自由に次のお店へ。気軽な“はしごスタイル”で、自然に距離が縮まる仕掛けです。

そもそもホッピングとは！？

“ホッピング”という名前に込めた思い

「ホッピング」とは“はしごすること”。

1軒目で少し話して、少し笑って。そこから先はあなたの物語。

2軒目に行きたくなる相手が、ふらっと見つかるかもしれません。

MBTI診断で自然な会話が生まれる

「気が合いそう」が見える化する仕組み

本イベントでは、Z世代を中心に話題となっている性格診断 MBTI を活用します。

「なんとなく気が合いそう」が可視化されることで、自然な会話のきっかけや小さな共通点が生まれ、心地よい交流につながります。

イベント詳細

日時：9月6日（土）

受付：18:45～19:00

終了：21:00予定

会場：札幌コンファレンスホール

（〒060-0063 北海道札幌市中央区南３条西２丁目６－２ ＫＴ三条ビル 2F）

参加人数：最大100名（20～30代男女）

参加費

男性：5,500円

女性：1,000円

※飲み放題＋軽食

形式：グループ交流＋自由交流＋アテンドサポート付き

会社概要

＜ホワイトキー＞

所在地：北海道札幌市中央区南３条西２丁目6－２ ＫＴ三条ビル 2階

代表者：北海道エリア統括 鈴木 雅央

事業内容：恋活・婚活イベントの企画・運営、コミュニティ形成事業

＜株式会社漆（URUSHI）＞

所在地：北海道札幌市中央区南五条西４丁目ＴＭ-２９ビル３Ｆ

代表者：代表取締役 角谷太豪

事業内容：採用ブランディング、ユニフォーム制作、広告、求人広告代理業

本件に関するお問い合わせ先

株式会社漆（URUSHI）

担当：角谷 太豪

E-mail：taigo.sumiya@urushi-inc.com

TEL：080-1875-7889