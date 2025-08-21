【TIFFANY & CO.】2025年全米オープンにて、新デザインのポップアップが登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、2025年全米オープンにおいて、USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターに新デザインのポップアップを発表しました。この著名なトーナメントへの3年連続の出展を機に、クラフトマンシップ、創造性、そしてスポーツの卓越性への愛を反映した没入型空間を探索する機会を提供します。

本ポップアップは、巨大なティファニー ブルーのテニスボールを配置。店内では、ティファニーの卓越した職人たちが毎年制作する、男女シングルスチャンピオンの記念のトロフィーを鑑賞できます。この伝統は40年近くにわたり受け継がれてきました。

今年初登場するのは、唯一無二の「ティファニー ハードウェア」テニスラケットです。このカスタムデザインは、前面に約5カラットのダイヤモンドを配し、テニスボールには、縫い目を追うように約7カラットのダイヤモンドがセットされています。スポーツとジュエリーの見事な融合は、ティファニーの卓越したクラフトマンシップを体現しています。

ポップアップには、AIの限定体験も用意されており、ゲストはテクノロジーと伝統を融合させた形でティファニーの世界を体験できます。メンズとウィメンズのシングルス、ダブルス、ミックスダブルスのチャンピオンシップ式典において、ブランド独自のディスプレイを通じて、再びティファニーの世界をコート上に再現します。

8月18日から9月7日まで、USTAビリー・ジーン・キング国立テニスセンターにてお楽しみいただけます。

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

