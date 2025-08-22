思い出のランドセルを、自分の手でお財布やバッグに。「ランドセルリメイク体験」レザークラフト教室でスタート
使わなくなったランドセルを、自分でお財布やバッグなどにリメイクできる「ランドセルリメイク体験」が、東京都小金井市のレザークラフト教室「革なび」で新たに始まりました。
中学生以上から大人まで、親子での参加も歓迎。講師のサポートのもと、はじめてでもその日のうちに完成できます。卒業記念にもぴったりな手づくり体験です。
6年間の思い出を、自分で新しいかたちに
「ランドセルリメイク体験」は、使い終えたランドセルの革を活かし、自分の手で新しいかたちに作り変える1日完結のプログラムです。必要な道具はすべて貸し出し。講師と一緒に作っていくので、手芸や工作の経験が少ない方でも安心して取り組めます。
ひとりで作るのはもちろん、親子で協力して仕上げるなど、ご家族で一緒に楽しめるのも魅力です。リネン糸や切り口の色を選んで、世界にひとつだけの作品ができあがります。
サービス開始の背景
ランドセルリメイクへの関心は近年高まっており、地域からも相談が寄せられています。たくさんの革製品メーカー様が取り組んでいる中で、自分で作れるサービスはまだ多くありません。
手を動かして作り出す達成感、思い入れのある作品を日常で使えるおもしろさ。ものづくりならではの経験をもっと身近に楽しめるように、本サービスを開始しました。
ランドセルリメイク体験の詳細
アイテム：二つ折り財布、ショルダーバッグ、ペンケース、メガネケース、ネームホルダー など
所要時間・料金：約3.5時間～、税込5,500円～（アイテムにより異なる）
対象者：中学生以上～大人（親子での参加も歓迎）
予約方法：ウェブサイト（https://kawa-navi.com）または電話（090-6489-2433）にて受付
開催場所：東京都小金井市東町2-21-2（中央線 東小金井 徒歩15分、多摩川線 新小金井 徒歩6分）
▶︎ 詳細ページはこちら https://kawa-navi.com/remake/
二つ折り財布
ショルダーバッグ
ペンケース
メガネケース
ネームホルダー
レザートレイ
自分のペースで楽しめるレザークラフト教室
「革なび レザークラフト教室」は、初心者も経験者も楽しめる少人数制の革細工教室です。材料メーカーで19年間、道具や素材の開発、15冊の書籍監修に携わってきた講師がサポートします。
リメイク以外にも、財布やバッグやパスケースなど、ヌメ革を使った本格的な手縫い仕立てで、毎日使えるアイテムが作れます。1日で完成する体験ワークショップを中心に、技術を深めたい方はじっくり取り組んでアレンジもでき、自分に合ったスタイルでものづくりを楽しめます。
革なびについて
ものづくりがもっと身近になることを目指して、「革なび」は2025年春にスタートしました。
教室でのレザークラフト体験をはじめ、自宅で楽しめるスターターキットや材料道具のオンライン販売、小金井キッズカーニバルなど地域イベントにも取り組んでいます。
教室名：革なび レザークラフト教室
代表者：本山 知輝
所在地：東京都小金井市東町2-21-2
設立：2025年3月
講師：本山知輝、本山めぐみ
URL：教室 https://kawa-navi.com
オンラインショップ https://shop.kawa-navi.com
【本件に関するお問い合わせ先】
革なび レザークラフト教室（担当：本山 知輝）
電話：090-6489-2433
メール：leathercraft@kawa-navi.com