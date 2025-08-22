思い出のランドセルを、自分の手でお財布やバッグに。「ランドセルリメイク体験」レザークラフト教室でスタート

革なび

使わなくなったランドセルを、自分でお財布やバッグなどにリメイクできる「ランドセルリメイク体験」が、東京都小金井市のレザークラフト教室「革なび」で新たに始まりました。

中学生以上から大人まで、親子での参加も歓迎。講師のサポートのもと、はじめてでもその日のうちに完成できます。卒業記念にもぴったりな手づくり体験です。

6年間の思い出を、自分で新しいかたちに

「ランドセルリメイク体験」は、使い終えたランドセルの革を活かし、自分の手で新しいかたちに作り変える1日完結のプログラムです。必要な道具はすべて貸し出し。講師と一緒に作っていくので、手芸や工作の経験が少ない方でも安心して取り組めます。

ひとりで作るのはもちろん、親子で協力して仕上げるなど、ご家族で一緒に楽しめるのも魅力です。リネン糸や切り口の色を選んで、世界にひとつだけの作品ができあがります。

サービス開始の背景

ランドセルリメイクへの関心は近年高まっており、地域からも相談が寄せられています。たくさんの革製品メーカー様が取り組んでいる中で、自分で作れるサービスはまだ多くありません。

手を動かして作り出す達成感、思い入れのある作品を日常で使えるおもしろさ。ものづくりならではの経験をもっと身近に楽しめるように、本サービスを開始しました。

ランドセルリメイク体験の詳細

アイテム：二つ折り財布、ショルダーバッグ、ペンケース、メガネケース、ネームホルダー など

所要時間・料金：約3.5時間～、税込5,500円～（アイテムにより異なる）

対象者：中学生以上～大人（親子での参加も歓迎）

予約方法：ウェブサイト（https://kawa-navi.com）または電話（090-6489-2433）にて受付

開催場所：東京都小金井市東町2-21-2（中央線 東小金井 徒歩15分、多摩川線 新小金井 徒歩6分）



▶︎ 詳細ページはこちら https://kawa-navi.com/remake/

自分のペースで楽しめるレザークラフト教室

二つ折り財布ショルダーバッグペンケースメガネケースネームホルダーレザートレイ

「革なび レザークラフト教室」は、初心者も経験者も楽しめる少人数制の革細工教室です。材料メーカーで19年間、道具や素材の開発、15冊の書籍監修に携わってきた講師がサポートします。

リメイク以外にも、財布やバッグやパスケースなど、ヌメ革を使った本格的な手縫い仕立てで、毎日使えるアイテムが作れます。1日で完成する体験ワークショップを中心に、技術を深めたい方はじっくり取り組んでアレンジもでき、自分に合ったスタイルでものづくりを楽しめます。

革なびについて

ものづくりがもっと身近になることを目指して、「革なび」は2025年春にスタートしました。

教室でのレザークラフト体験をはじめ、自宅で楽しめるスターターキットや材料道具のオンライン販売、小金井キッズカーニバルなど地域イベントにも取り組んでいます。

教室名：革なび レザークラフト教室

代表者：本山 知輝

所在地：東京都小金井市東町2-21-2

設立：2025年3月

講師：本山知輝、本山めぐみ

URL：教室 https://kawa-navi.com

オンラインショップ https://shop.kawa-navi.com

【本件に関するお問い合わせ先】

革なび レザークラフト教室（担当：本山 知輝）

電話：090-6489-2433

メール：leathercraft@kawa-navi.com