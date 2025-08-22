【東京都町田市】防災フェアの実施について

町田市役所イベントスタジオ写真

市民の皆様の防災知識の普及及び防災意識の向上を図ることを目的とし、毎年2回「防災の日」及び「防災とボランティア週間」に合わせて防災フェアを開催しています。

今夏の防災フェアでは、発災から3日間に焦点を当てて家庭における備蓄や在宅避難時における必要物資、避難施設での生活について展示いたします。

1 テーマ

在宅避難～必要な準備を考える～

2 開催期間

9月1日（月）～ 9月5日（金）

午前9時から午後4時30分まで

※最終日の5日は午後3時に終了予定）

3 開催場所

市庁舎1階イベントスタジオ（森野2-2-22）

4 内容

在宅避難のすすめ、給水袋体験、避難生活模擬体験、食と健康、要配慮者バンダナ、火災予防に関する展示を予定しています。

イベントスタジオ様子２東京都町田市は

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/

町田市ロゴマーク