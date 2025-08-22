エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」と日本製ショベルシェアNo.1の浅香工業が生み出す、新境地のショベル誕生

浅香工業株式会社

日本製ショベル・スコップのシェアＮＯ．１の浅香工業株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表：岡田 実）は、2025年9月30日(火)より、「エヴァンゲリオン」の世界観を融合した「A.T.FIELD 金象ショベル」を販売開始いたします。

また幕張メッセ国際展示場で8月21日(木)から23日(土)に開催されます「第61回JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025」に出展いたします。

＜エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」と夢のタッグを結成＞

当社は、1661年に打刃物問屋として創業し、1893年には日本初の国産ショベルの製造を開始。以来130年以上の歴史を誇り、日本製ショベル・スコップにおいて「金象印」のブランドで圧倒的なシェアNo.1を維持し続けています。

「金象印」のショベルは、土木や建設現場はもちろん、家庭の庭先に至るまで、数多くのプロフェッショナルや一般ユーザーから絶大な信頼を得ています。そして今回、その比類なき品質に、『エヴァンゲリオン』の世界観が融合したショベルが誕生しました。

その名は──「A.T.FIELD 金象ショベル」。

＜A.T.FIELD 金象ショベルは、ただのコラボ商品じゃない＞

当社が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDならではのディテールワークを随所に配し、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。

＜「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング＞

初号機モデルのパープル×グリーン、２号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。

シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。

また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。

＜浅香工業の130年を超える技術力による耐久性＞

金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。

現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、このA.T.FIELD 金象ショベルにも使用しています。

ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、“掘る・すくう・ならす”のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。

＜つらい作業にわくわく感を＞

土木や建築現場では体力面、環境面でつらく、大変な作業が多いです。高品質だけでなく何か役に立つショベルを開発することはできないか。そんな思いから持ってうれしい、使ってわくわくする「A.T.FIELD 金象ショベル」を開発しました。

＜商品概要＞

それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。※価格は当社公式ECサイトの販売価格。

◆A.T.FIELD 金象パイプショベル丸 初号機モデル

カラー ： パープル×グリーン

素 材 ： 頭部/スチール パイプ柄部/スチール鋼管

サイズ ： 全長/970mm 重量/1.8kg

価 格 ： 5,980円（税込）

◆A.T.FIELD 金象パイプショベル角 2号機モデル

カラー ： レッド×オレンジ

素 材 ： 頭部/スチール パイプ柄部/スチール鋼管

サイズ ： 全長/970mm 重量/2.0kg

価 格 ： 5,980円（税込）

◆A.T.FIELD 金象パイプショベル丸（S） 初号機モデル

カラー ： パープル×グリーン

素 材 ： 頭部/スチール パイプ柄部/スチール鋼管

サイズ ： 全長/815mm 重量/1.1kg

価 格 ： 5,480円（税込）

◆A.T.FIELD 金象パイプショベル角（S） 2号機モデル

カラー ： レッド×オレンジ

素 材 ： 頭部/スチール パイプ柄部/スチール鋼管

サイズ ： 全長/815mm 重量/1.1kg

価 格 ： 5,480円（税込）

商品の発売は2025年9月30日(火)を予定しており、実店舗での販売は現在調整中となりますので、今後の公式発表をお待ちください。ＷＥＢでの販売は「EVANGELION STORE」及び浅香工業の公式ECサイト「金象本舗」となります。

EVANGELION STORE ： （https://www.evastore.jp/shop/）

金象本舗 ： （https://shop.asaka-ind.co.jp/）

浅香工業公式 ： （https://www.asaka-ind.co.jp/）

＜ブランド紹介＞

A.T.FIELD EVANGELION WORK

現場で働く方々が使用する工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。作中に登場する「A.T.フィールド」がもつ物理的衝撃を中和する防御効果を「保護・防寒・防水・耐衝撃」等の商品の機能へ変換、ブランド名として表現しました。

※A.T.FIELD EVANGELION WORKは、ラナエンタテインメント(株)が「EVANGELION（エヴァンゲリオン）」のライセンスを管理する（株）カラーと、ワークブランド「Workson（ワークソン）」を展開する(株)JAMMYの許諾の元に展開するブランドです。

＜浅香工業株式会社について＞

360年前に堺で刃物問屋として創業した浅香工業は、日本で初めてショベルの国産化に成功し、その後「金象印」のブランドとともに、日本のショベル・スコップ業界を牽引してきた老舗メーカーです。

ブランドに象を選んだのは、親しみのある動物で強く優しく、大地を踏みしめて歩く姿も、人々の暮らしを豊かにするため、山や荒れ地を掘り起こしていくショベルにぴったりだと採用されました。120年にわたり革新的な製品開発を行うとともに時代に合わせて親しみやすいマークに進化させながら挑戦を続けています。

現在は日本製ショベル・スコップのシェアNo.1を誇り、国内で製造するショベル・スコップの自社製品は約150種類に及びます。浅香工業の高品質な製品は、世界18か国に輸出され、メイドインジャパンの技術力を世界に発信しています。

【会社概要】

社名：浅香工業株式会社

本社所在地：大阪府堺市堺区海山町2丁117番地

代表取締役：岡田 実

事業内容： 当社の製造、販売する主要な製品・商品

ショベル、スコップ、スペード、園芸用具、土木・建築工事用機器、農具、木工製品、電動移動棚、回転ラック、重・中・軽量ラック、搬送用具、店舗什器

設立： 1931年11月25日

HP： https://www.asaka-ind.co.jp/