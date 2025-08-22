2025年　全国カーライフ実態調査（第2弾）～次に買いたい車、ヤリス・フリードが大幅上昇しTOP10入り ほか

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、2025年7月4日～7月7日の4日間、自家用車を所有し、月に1回以上車を運転する18歳～59歳の男女に対し、「全国カーライフ実態調査」をインターネットリサーチで実施し、1,000名の有効回答を得ました。

本リリースは、8月21日にソニー損保が発表した「2025年 全国カーライフ実態調査」から抜粋してご案内するものです。調査の全文は、以下のURLからご覧いただけます。

https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/08/20250821.html

＊調査概要

◆調査タイトル ：2025年 全国カーライフ実態調査

◆調査対象 ：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする 自家用車を所有し月に1回以上車を運転する18歳～59歳の男女 （10代・20代、30代、40代、50代、男女各125名）

◆調査期間 ：2025年7月4日～7月7日

◆調査方法 ：インターネット調査

◆調査地域 ：全国

◆有効回答数 ：1,000サンプル（有効回答から1,000サンプルを抽出）

◆実施機関 ：ネットエイジア株式会社

＊調査要約

◆今乗っている車 1位「軽自動車」、2位「コンパクトカー」、3位「SUV・クロカン」 10代・20代男性では「コンパクトカー」、30代男性では「ミニバン」が1位◆今乗っている車のエンジン・モーターのタイプ 「ハイブリッド自動車」は21.6%◆次に車を買替える時に購入したい車 1位「N-BOX（ホンダ）」、2位「ヴォクシー（トヨタ）」、「ヤリス（トヨタ）」「フリード（ホンダ）」が大幅上昇しTOP10入り

全回答者1,000名に、主に運転している車のボディタイプを聞いたところ、「軽自動車」（36.4%）が最も多く、「コンパクトカー」（18.1%）、「SUV・クロカン」（14.6%）、「ミニバン」（13.9%）、「セダン」（8.8%）が続きました。

男女別にみると、女性では「軽自動車」が50.4%と、男性（22.4%）と比べて28.0ポイント高く、男性の2倍以上となりました。男女・年代別にみると、30代女性と50代女性では「軽自動車」（いずれも52.0%）が半数以上でした。また、10代・20代男性では「コンパクトカー」（27.2%）、30代男性では「ミニバン」（25.6%）が最も多くなりました。

主に運転している車のボディタイプ

主に運転している車のエンジン・モーターのタイプを聞いたところ、「ガソリン自動車」（66.5%）が最も多く、「ハイブリッド自動車（HV）」（21.6%）、「クリーンディーゼル自動車（CDV）」（6.0%）、「プラグインハイブリッド自動車（PHV）」（1.8%）、「電気自動車（EV）」（0.7%）が続きました。

主に運転している車のエンジン・モーターのタイプ

また、全回答者1,000名に、次に買替える時に購入したい車について質問しました。

購入したい車のエンジン・モーターのタイプを聞いたところ、「ガソリン自動車」（42.1%）が最も多く、「ハイブリッド自動車（HV）」（40.2%）、「クリーンディーゼル自動車（CDV）」（6.5%）、「電気自動車（EV）」（5.4%）、「プラグインハイブリッド自動車（PHV）」（5.3%）が続きました（※5）。

次に車を買替える時に購入したい車のエンジン・モーターのタイプ【2021年～2025年：経年比較】

（※5）：購入したい車のエンジン・モーターのタイプを考えている方（＝「わからない」と回答した方を除いた758名）が集計対象

最も購入したいと思う車（車種）を聞いたところ、1位「N-BOX（ホンダ）」（5.0%）、2位「ヴォクシー（トヨタ）」（4.1%）、3位「アクア（トヨタ）」（3.9%）、4位「アルファード（トヨタ）」（3.2%）、5位「ルーミー（トヨタ）」（2.9%）となりました（※6）。

男女別にみると、男性では1位「ヴォクシー（トヨタ）」（5.0%）、2位「アクア（トヨタ）」（4.8%）、3位「アルファード（トヨタ）」（3.6%）、4位「プリウス（トヨタ）」（3.4%）、5位「N-BOX（ホンダ）」「RAV4（トヨタ）」（いずれも2.7%）、女性では1位「N-BOX（ホンダ）」（7.6%）、2位「ルーミー（トヨタ）」（4.3%）、3位「タント（ダイハツ）」（3.8%）、4位「ムーヴ キャンバス（ダイハツ）」（3.3%）、5位「ヴォクシー（トヨタ）」「アクア（トヨタ）」「ヤリス（トヨタ）」（いずれも3.0%）となりました。

過去の調査結果と比較すると、昨年17位だった「ヤリス（トヨタ）」が6位、同じく17位だった「フリード（ホンダ）」が10位と大幅に上昇したほか、昨年7位だった「ヴォクシー（トヨタ）」が2位、5位だった「アルファード（トヨタ）」が4位、9位だった「ハリアー（トヨタ）」が8位とそれぞれ上昇しました。

次に車を買替える時に最も購入したい車

【過去調査】次に車を買替える時に最も購入したい車

【男女別】次に車を買替える時に最も購入したい車

（※6）：最も購入したい車のメーカー・ブランドが決まっている方836名が集計対象

※調査結果の全文は、以下をご覧ください。

https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/08/20250821.html(https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/08/20250821.html)