「RAGEBLUE」が、2025 年秋よりブランドをバリューアップ！大人層までターゲットを広げ、ウィメンズラインの拡充もスタート

株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開するRAGEBLUE（レイジブルー）は、今秋よりブランドをバリューアップさせるためにコンセプトを刷新し、これまでの20代男女に加え、30代までターゲットを広げていきます。「TREND」「STANDARD」「OCCASION」 の 3 ラインを柱に据え、ファッション性やシーン別の提案をアップデートし、ウィメンズラインを拡充します。2025 年８月２２日（金）より、新コンセプトを表現した秋シーズンビジュアルの公開や、「OCCASION」 ラインの第１弾企画として、お笑い芸人モグライダーの芝さんをアンバサダーに起用した「phenix outdoor」 とのコラボコレクションを発表いたします。また、スポーツウェアブランド「SIGNAL SPORTS」をブランドインブランドとして本格始動させる他、老舗ワークウェアブランド「RED KAP」や、アメリカを代表するワークカジュアルブランド「Dickies」の別注コレクションも展開いたします。

RAGEBLUEは、これまで大切にしてきたトラッドベースのカジュアルを再解釈し、単なるデイリーウェアではなく、“アガるシンプル＆ベーシックス“を軸に、“今、気分なスタンダード”を提案するブランドにバリューアップします。

■3 ライン「TREND」「STANDARD」「OCCASION」について

１. 「TREND」ライン

メンズは「上品なストリートカジュアル」、ウィメンズは「ボーイッシュフェミニン」をテーマにファッション性をアップデートします。2025AW シーズンコンセプトは“NORMCORE TRAD”。時代潮流を踏まえ、WORK、MILITALY、 BRITISH TRAⅮ&PREP に焦点を当てて、ゆるぎないファッション要素をベースにシンプル＆ベーシックスを表現。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2756_1_3181988933afe804aae78adbfea73dd7.jpg?v=202508221056 ]

２. 「STANDARD」ライン

クリーンでベーシックなスポーツアイテムを、モード感とストリート感を程よくミックスして表現していきます。

＜SIGNAL SPORTS＞

RAGEBLUEが独占契約、ブランドインブランドとしての展開を本格始動させます。 新コンセプトに合わせてアイコンマークのデザインを刷新。シンプルをベースにクオリティにこだわったヘビーウェイトスウェットやアノラック等、年齢問わずデイリーに使いやすいアイテムをラインアップします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2756_2_8af8292ef06b14f915e67d73a75ddba0.jpg?v=202508221056 ]

３. 「OCCASION」ライン

カジュアルファッションを嗜好する大人のための正装服として、さりげなく品が求められる日常の様々なオケージョンに活躍する、機能的なセットアップを展開。

＜「phenix outdoor」コラボコレクション＞

こだわりを追求し、スキーウェアの先駆けでもある生粋のジャパンブランド「phenix」のアウトドアライン。大人がオンオフ問わず着られる正装服としてカジュアルなセットアップを展開します。今回は、デザインのみならずイージーケア を象徴する４つの機能（洗える、速乾、防シワ、伸縮）を標準装備する他、ベンチレーションやマガジンポケット等の機能性も搭載した本格派な逸品を展開します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2756_3_e9aedfed474ce3d6d6e3e6a7431de35b.jpg?v=202508221056 ]

■EXCLUSIVE COLLECTION

＜「RED KAP」別注コレクション＞

耐久性、着心地、シルエットに定評がある「RED KAP」。そのアーカイブをベースにRAGEBLUEらしいスタイルに昇華。様々な着こなしが楽しめるようメンズはブルゾンやシャツを含む 3 型、ウィメンズはプリーツスカートやフーディーを含む 4 型それぞれ展開します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2756_4_8c6d5615cb73c6e75edb90f462660ea7.jpg?v=202508221056 ]

＜「Dickies」別注アイテム＞

世代を問わず愛される、アメリカを代表するワークカジュアルブランド。 ブルゾンとペインターパンツで、ワークウェアをベースにしたカジュアルなデザインながらも、落ち感のある素材で上品に着こなせる逸品です。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2756_5_552ab2b49dfd2cadcaa5ec48b3dda4c5.jpg?v=202508221056 ]

■RAGEBLUEついて

アメリカンカジュアルとヨーロピアントラディショナルを融合させ、素材とディテールにこだわり、その時々のトレンド要素を取り入れたデイリースタンダードスタイルを提案しているカジュアルブランドで、全国に 36 店舗（2025/7 月末）を展開しています。

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45 以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、 「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。 様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

