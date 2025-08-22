【NHKカルチャー】石井亜美さんが語る、心と体を心地よく整えるヒント「内面から美しく！ポジティブBEAUTYのつくり方」
モデル 石井 亜美さん
“日本一親しみやすいモデル”として同世代から圧倒的な支持を集める、あみしぃこと石井亜美さん。
モデル・YouTuberとして多方面で活躍するあみしぃが、心と体のバランスを大切にしながら毎日をポジティブに過ごすための秘訣を語ります。
今回の講演会では、スキンケア・ボディケア・メンタルケアなど、日常に無理なく取り入れられるセルフケア術をたっぷりご紹介。
事前に寄せられた皆様からのご質問にもお答えしながら「前向きに、自分らしく輝くヒント」をお届けします。
何事にも前向きになれない日もある。
そんな時にこそ寄り添ってくれる、等身大のポジティブマインド。
明日からの毎日が、もっと豊かにもっとHAPPYになる！
いつも明るく前向きに輝くあみしぃのパワーを受け取りに、どうぞお気軽にお越しください♪
【こんな方におすすめ】
・あみしぃの“ポジティブBEAUTY”の秘密を知りたい方
・自分らしく、ヘルシーに人生を楽しみたい方
・心と体のバランスを整えたい方
・忙しい日々の中でもセルフケアを大切にしたい方
★来場者特典
集合写真撮影＆後日画像データプレゼント
あみしぃおすすめ！スキンケアアイテムのプチお土産付き
書籍販売＆サイン会も開催！
【事前質問受付中！】
ご質問は下記フォームより受付中です。講演会当日お答えします！
▶️ 締切：2025年8月29日（金）
▶️ 質問フォーム：https://forms.gle/je5ZFZAGgnRdWdvb7
内面から美しく！ポジティブBEAUTYのつくり方
講師：モデル 石井 亜美
開催形式：教室＆オンライン
開催日時：2025年9月6日(土) 14:00～15:30
受講料：教室受講 会員5,720円（税込） 一般6,413円（税込）
オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室
詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319306.html
オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319796.html