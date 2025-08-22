「エンジン０１（ゼロワン）in 加賀温泉」当日取材・講師別取材について

加賀市

9 月5 日（金）～7 日（日）に開催される「エンジン０１ in 加賀温泉」の取材については、報道各社の皆様にスムーズなご案内をさせていただくため、事前申込制となっております。

つきましては、当日取材及び講師への個別取材をご希望される場合は、下記のとおり「当日取材申込書」及び「講師個別取材申込書」をご提出いただくようお願いいたします。

なお、プログラムにつきましては、大会公式ホームページ（https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen）をご確認ください。

１ 事前申込について

（１）当日取材

別紙１「当日取材申込書」にご記入の上、8 月28 日（木）正午【必着】までに下記担当者宛てにご提出ください。講師への取材を希望される場合は、講師個別取材をお申し込みください。

（２）講師個別取材

別紙２「講師個別取材申込書」にご記入の上、8月28 日（木）正午【必着】までに下記担当者宛てにご提出ください。

２ 取材に関する注意事項

（１）当日取材

・シンポジウム、講座等の当日取材については、講義の妨げにならない範囲でお願いします。

・動画撮影については、冒頭の10 分間のみに制限させていただきます。

・録音は原則禁止ですが、取材上必要な場合は講師に事前確認しますので、お申込みの際にお申し出ください。

・すべての会場において、ストロボや撮影用ライトはご使用いただけません。

・講師専用エリア（控室、楽屋等）には立ち入りできません。

・当日取材につきましては、申込書のご提出をもって受付とさせていただきます。

（２）講師個別取材

・講師個別取材の日時・取材会場については、ご提出いただいた申込書をもとに調整をさせていただき、お申込みいただいた報道機関宛てにお知らせします。なお、申込書を提出された場合でも、取材を確約するものではありませんので、ご了承ください。

・取材時間は10 分までとさせていただきます。

・講師への取材と併せて、講座等の中継や講座内容の放映などを希望される場合は、出演者等との調整が必要になりますので、講師がどのような紹介になるか、放映内容の構成、放映日時などを盛り込んだ企画書を併せてご提出ください。

（３）共通事項

・取材にはパスが必要です。各会場の関係者受付にて、プレス用パスをお受け取りください。パスのほか、貴社の「取材用腕章」を必ず着用してください。

https://prtimes.jp/a/?f=d71698-92-4f9072d63d72a139234a45c4f326faf1.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d71698-92-777624980780642e4c8c9269cc80edc3.pdf