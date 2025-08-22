出会いは次元を超える！恋たまメタバース婚活 9.13【無料イベント】

株式会社埼玉新聞社


恋たまメタバース婚活＠VIRTUAL SAITAMA 9／13（土）

SAITAMA出会いサポートセンター【恋たま】は、結婚を誠実に希望する独身男女に出会いの場を提供する埼玉県の公的な結婚支援センターです。



2018年の開設から7年間で、600組を超える成婚カップルが誕生しました。



このたび恋たまでは、埼玉県のメタバース空間「VIRTUAL SAITAMA（バーチャル埼玉）」を活用した


メタバース婚活イベントを開催します。



第1部は、各自がメタバース空間にてオンラインで参加。


第2部では、実際の会場に集まり、リアルでの交流を行います。



バーチャルとリアル、両方を体験できる新しい婚活のカタチ。



あなたも体験してみませんか？



【開催概要】



イベント名称：「恋たまメタバース婚活＠VIRTUAL SAITAMA 9／13（土）」



開催期間： 2025年9月13日（土）10時から17時　(1部・2部)


※ 練習日：2025年9月6日（土）※バーチャル埼玉の動作確認



◆ 参加費：無料（第2部は、デザート・ソフトドリンク）※ケーキは、ビュッフェ形式!!



◆ タイムスケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　第1部（オンライン開催・メタバース空間）　　


　 受付開始：9:30～　　　　　　　　　　　　　　　　　


　第2部（リアル会場）


集合時間：14:00～


　📍 会場：清水園（しみずえん）


　住所：さいたま市大宮区東町2丁目204－1


　　　　　


◆ 募集人員：男性20名 女性20名 合計40名



◆ 参加条件


- 埼玉県内に在住、在勤又は将来埼玉県へ移住をお考えの方
- 1部2部通して参加できる方
- VIRTUAL SAITAMAに参加できるPC、スマホ等、マイク付きイヤホン、安定したネット環境がある方
- VIRTUAL SAITAMA練習日 9/6/(土)に参加できる方
- ◆申込　→　https://select-type.com/ev/?ev=FEz07WpaW_E　※申込〆切　8月30日(土)12時

参加申込多数の場合は、抽選となります。


当落選のメールをお送りいたします。


メールが受信できるよう@select-type.com の受信設定をお願いします。




恋たまメタバース婚活＠VIRTUAL SAITAMA


< お問い合わせ >


SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会：事務局／株式会社埼玉新聞社


wedding@saitama-np.co.jp


平日(月)～(金)　9:00～17:00


SAITAMA出会いサポートセンター

〒330-0803


埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目1-1


info@koitama.jp