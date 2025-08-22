【8月配信情報第2弾】競輪ファン注目のDMM競輪オリジナル番組「的中街道まっしぐら」

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司、以下DMM ）が提供する競輪投票サイト「DMM競輪」は、DMM競輪公式YouTubeチャンネルで配信中のオリジナル番組「的中街道まっしぐら」での8月の配信情報第2弾をお知らせいたします。

DMM競輪が配信するオリジナル配信番組「的中街道まっしぐら」は、熱狂的競輪ファンに支持され、3年以上続いている人気のコンテンツです。

元競輪選手の「林雄一さん」と「江藤みきさん」がMCを務め、競輪記者や元競輪選手をゲストに迎え、ゲストと一緒に「競輪の魅力」「注目レースの解説」「投票予想の参考になる情報」を中心に進行する新感覚の競輪情報番組です。8月の「的中街道まっしぐら」は番外編での配信となります。

■8月後半配信の見どころは奈良F1デイ！

2025年8月21日（木）～23日（土）の3日間、京都向日町競輪F1デイの借上開催が奈良競輪場で行われます。今回は「的中街道まっしぐら」と同じくDMM競輪公式YouTube番組として配信している「車券はあついよ」から西山宏和さんをお招きして3名体制で最終日を生配信いたします。

奈良競輪場は、333mのバンクで円形に近く、最大カント33°以上ときついほか、みなし直線が38mと全競輪場の中で2番目に短いという特徴があり、やや先行有利と言えるレースになると予想されます。

今回は奈良を主戦場とする西山宏和さんから、レースの裏側や注目ポイントを徹底解説いたします。さらに観戦が楽しくなること間違いなしです。

＜DMM競輪公式YouTubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/@dmmch9840

再生リスト：「的中街道まっしぐら」

＜配信スケジュール＞

対象レース：奈良F1デイ（向日町借上）

配信日時：8月23日（土）10:10開始

出演者：江藤みきさん・汐田りこさん・西山宏和さん

※配信の期間やスケジュールは変更になる可能性があります。

＜出演者情報＞

MC：江藤みき

神奈川県出身のフリーアナウンサー。

スピードチャンネル初代キャスターとして競輪デビュー。以来、競輪の魅力にどっぷりハマりウン十年…。全国各地の競輪場でキャスターとして活躍を続けている。滑舌の良さとベテラン解説者にも全く物怖じしない鋭いツッコミが武器。「トリガミパトローラー」「メロンチャンス」など、独自のキャラクターで番組を盛り上げる。

【視聴者へのコメント】

元選手と新聞記者のしっかりした展開予想が売りの配信！

競輪に詳しいガチ勢の方も、まずはゆる～く楽しみたい初心者の方も車券IQが上がること間違いなしです！

この番組だからこそ聞けるネタも笑いを交えて盛りだくさんにしていきますのでぜひご覧くださいね。

「DMM競輪」サービス概要

DMM競輪は、スマートフォンやパソコンでいつでもどこでもカンタンに競輪投票やチャリロト・Dokanto!の購入ができるサービスです。

公式サイト：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=kXdIqkPg

過去の配信内容やその他の動画は以下チャンネルよりご覧いただけます。

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@dmmch9840

