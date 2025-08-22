¡Ú°ÂÄê¤ÎÌÌÇò¤µ¡¡Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¡ª¡Û¡Ö£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö£å£ø¡¡¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¡ÙÈ¯ÇäÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¡Ö£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö£å£ø¡¡¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ù¤ò2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£R-1¡¢KOC¡Ê¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»²Àï!!
Âç¿Íµ¤¡Ö£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¤Ï¡¢R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎYes!¥¢¥¥È»á¤È¡¢KOC¡Ê¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥®ー¥¹¡ÊTHE GEESE¡Ë¡×¤Î¹âº´°ì»ü»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¡£ºÇ¸å¤Ë·Þ¤¨¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê·ëËö¡×¤Ï»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â!?¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤«¤Î¼ýÏ¿ºîÉÊ¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÌÌÇò¤µ¡£¡Ö£µÊ¬¸å¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¥¡Ø£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö£å£ø¡¡¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ù
¢¥Yes!¥¢¥¥È»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡Ö¤Õ¤ï¤Ï¤¿¡×¡£
¢¥¹âº´°ì»ü»á¡Ê¥¶¡¦¥®ー¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡ÖÌ¾¿äÍý¡×¡£
¢¥usi»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÉÁ¤¤ª¤í¤·¡ª
¢¥¾Ð¤¤¡¢¶²ÉÝ¡¢´¶Æ°¡Ä¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬°ìºý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£Âè£²²ó¡Ö£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡×Âç¾Þ¡¡ºîÉÊÂçÊç½¸Ãæ¡ª
Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âè£±²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âè£²²ó¡Ö£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡×Âç¾Þ¤ò³«ºÅÃæ¡ª¡¡¡Ö£µÊ¬¸åÉôÌç¡×¡Ö£µÉÃ¸åÉôÌç¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¡×¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1NzEyOTd9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1NzEyOTd9&detailFlg=1&pNo=1)
¢£¡Ö£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é°ìÈÌÁØ¤Þ¤Ç¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡Ê¥·¥çー¥È¡¦¥·¥çー¥È¡Ë¥·¥êー¥º¡£¾Ð¤¤¡¢¶²ÉÝ¡¢´¶Æ°¤Ê¤É¡¢¡ÖÃ»¤¯ÆÉ¤á¤Æ¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¶ÃØ³¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥æー¥â¥¢¡¢´¶Æ°¡¢¥Û¥éー¡¢SF¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ø¶È¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò½¸¤á¤¿Ê¸¸ËÈÇ¤Î¡Ø£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤â¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÃæ³ØÀ¸ÃË½÷¤¬ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¡×Âè1°Ì¡¡¢¨Âè67¡¢68²ó Á´¹ñ³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¶¨µÄ²ñ ³Ø¹»ÆÉ½ñÄ´ºº
¡¦»¨»ï¡Ø¥Ë¥³¥é¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°2020～2024¡×¡Ö¹¥¤¤ÊËÜ¡×5Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì
¡¦Âè2²ó¡¿Âè3²ó¡Ö¤³¤É¤â¤ÎËÜÁíÁªµó¡×Ã»ÊÔÆÉ¤ßÊªÉôÌçÂè1°Ì
¡¦Âè3²ó¡¡¾®³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö¡É¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡¡Áí¹ç¡¡Âè6°Ì
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø£µÊ¬¸å¤Ë°Õ³°¤Ê·ëËö£å£ø¡¡¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ù
ÊÔ¡¦Ãø¡§Åí¸Í¥Ï¥ë
³¨¡§usi
Äê²Á¡§1,210 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î24Æü
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡¿310¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-05-206158-5
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020615800(https://hon.gakken.jp/book/1020615800)
