【本日、小説発売！】話題の映画「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」がフルカラー挿絵満載で、たっぷり楽しめる！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年8月22日（金）より公開中の「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」の小説版を、角川つばさBOOKSから本日発売しました。

■話題の映画が角川つばさBOOKSから小説化！

『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』

いつもくらしている八魚町（やうおちょう）を飛び出して

キラキラがいっぱいの“とかい”にやってきた子ザメちゃん。

知らない場所にあたらしいおともだち……！

ドキドキがいっぱいの、子ザメちゃんの大冒険が2025年8月22日（金）～全国の映画館で公開中！

そんなワクワクがとまらない映画がフルカラー小説でも楽しめちゃう！

『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』は、オススメポイントがもりだくさんです。

おすすめ１. 挿絵がフルカラーで約200点も入っていて超豪華！

子ザメちゃんの大冒険がフルカラーのイラスト入りで読めちゃう！

映画の好きなシーンを、小説でも繰り返し楽しめます。

「おともだち紹介」ページなども、全部カラーでかわいい！

子ザメちゃんの世界にじっくり浸れること間違いなしです。

おすすめ２. はじめて「おでかけ子ザメ」を読むアナタにも！

子ザメちゃんの大冒険が１冊にまとまっているから、まだ原作コミックスを読んでいない方にも、オススメです！

おすすめ３. 読書感想文や学校の朝読書にも最適！

☑イラストが盛りだくさん

☑文字数が少なめ

☑ページ数も少なめ

だから、夏の読書感想文はこれできまり！

また軽くてコンパクトなので学校に持っていきやすく、章立てが細かいので、朝読書でも大活躍！

学校でも『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』を楽しめます。

■あらすじ

SNS＆アニメで大人気！ 子ザメちゃんの新しい “おでかけ” がはじまる！

いつもくらしている八魚町を飛び出して

"とかい"にやってきた子ザメちゃん！

知らない場所に、新しいおともだち……

ちっちゃな奇跡がいっぱいの

子ザメちゃんの大冒険がはじまります！

大人気キャラクターの映画が、小説になって登場！

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

■書誌情報

『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』

原作／ペンギンボックス 脚本／長嶋 宏明 文／芳野 詩子

発売日：2025年8月22日（金）

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

仕様：四六判／150ページ

対象年齢：小学校低学年から

ISBN：978-4-04-811604-6

発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000516/

■版権表記

各メディアにて本書をお取り上げいただく際は、下記版権表記を記載いただけますようお願いいたします。

角川つばさBOOKS『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

■KADOKAWAの「おでかけ子ザメ」関連書籍

▼原作コミックス『おでかけ子ザメ』

〈おでかけ子ザメ1〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322109000613/

〈おでかけ子ザメ2〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322205000279/

〈おでかけ子ザメ3〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322303000468/

〈おでかけ子ザメ4〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000234/

〈おでかけ子ザメ5〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322402002041/

〈おでかけ子ザメ6〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000502/

〈おでかけ子ザメ7〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000731/

〈おでかけ子ザメ7 特装版 ベビー子ザメ小冊子付き〉

https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000732/

最新刊『おでかけ子ザメ7』

▼『おでかけ子ザメ まちがいさがし』

https://www.kadokawa.co.jp/product/322503001401/

『おでかけ子ザメ まちがいさがし』

■映画情報

映画公開日：2025年8月22日(金)

映画公式サイトURL：https://odekake-kozame.com/story/

■角川つばさBOOKSとは

児童書レーベル「角川つばさ文庫」編集部が送りだす、単行本シリーズです。

■公式サイト：https://tsubasabunko.jp/tankobon/

〈好評既刊〉

・『星のカービィ 天駆ける船と虚言の魔術師』作／高瀬 美恵 絵／苅野 タウ 絵／ぽと

・『いみちぇん！！』シリーズ 作／あさばみゆき 絵／市井あさ

・『怪盗レッドTHE FIRST』シリーズ 作／秋木真 絵／しゅー

■角川つばさ文庫とは

「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1※レーベルです。

KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。

レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。

主な作品に『四つ子ぐらし』『時間割男子』『ぼくらの七日間戦争』『怪盗レッド』シリーズなど。

※出典：児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所調べ（2025年3月）

■角川つばさ文庫公式サイト：https://tsubasabunko.jp/

■角川つばさ文庫公式Ｘ：https://x.com/tsubasabunko

■角川つばさ文庫LINE公式アカウント：https://page.line.me/tsubasabunko

■角川つばさ文庫公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tsubasabunko