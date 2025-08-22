「ロフテー エアウィーヴインピロー」新発売
ロフテー株式会社
使用イメージ
商品画像
分割構造
商品概要
ロフテー株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：吉川正、以下「ロフテー」）は、「ロフテー エアウィーヴインピロー」を8月22日(金)より先行受注、8月25日(月)より一般販売いたします。創業97年の知見を活かしたロフテー独自の分割構造に、エアウィーヴの独自技術を使った素材「エアファイバー(R)」を組み合わせることで、フィット感と寝返りのしやすさを両立。高機能でありながら、お求めやすい価格を実現したエントリーモデルです。
はじめての、質の高い眠りへ ❘ 商品特長
ロフテーの分割構造が生み出すフィット感がリラックス効果を促し、エアウィーヴ素材の適度
な反発力が寝返りをサポートします。
睡眠中の首や肩への負担を軽減し、質の高い眠りに導きます。
■エアファイバー(R)が寝返りをサポート
ロール状になった枕の中央に三次元状に絡み合った「エアファイバー(R)」が組み込まれ、さまざまな方向から頭や首の動きを支えます。その適度な反発力が寝返りをしっかりサポートします。
■分割構造で包み込まれるようなフィット感
立体縫製のキルトにより、ロフテー独自の5分割構造を再現。頭と首の形にフィットすることで首元をしっかり支え、仰向け・横向きのどちらでも快適な寝姿勢を保ちます。シンプルな形状ながら、フィット感と適度な反発力が合わさって頭部をやさしく包み込みます。
■優れた通気性
体積の90％以上が空気でできたエアファイバー(R)を組み込むことで、蒸れずに快適な睡眠を実現します。
■洗えて清潔
枕本体は洗濯機、エアファイバー(R)はシャワーなどで水洗いが可能なため、
いつもで清潔な状態を保つことができます。
