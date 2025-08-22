AI時代を生き抜く！エンジニア組織のリアル―採用・育成・離職防止の最前線｜9/10(水)・9/16(火)・9/18(木)開催

株式会社overflowAI時代を生き抜く！エンジニア組織のリアル―採用・育成・離職防止の最前線｜9/10(水)・9/16(火)・9/18(木)開催

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「AI時代を生き抜く！エンジニア組織のリアル―採用・育成・離職防止の最前線」を2025年9月10日(水)にライブ配信、9月16日(火)・9月18日(木)にアーカイブ配信いたします。

本セミナーはこんな方におすすめ

- 採用～育成～離職防止までの流れを総合的に見直したい人事・経営層、部門責任者の方- エンジニア採用の競争に勝ちたい人事・経営層、部門責任者の方- 採った人材を手放さず活躍し続けてもらいたい人事・経営層、部門責任者の方- 育成制度を整えて、成長スピードを上げたいCTO／VPoE／技術人事担当者の方- メンバーとの関係性を改善し、チーム力を高めたいエンジニアリングマネージャーの方

※ 同業他社のお申し込みをお断りする場合がございます。ご了承ください。

開催概要

セミナー詳細内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/254_1_a49bc1ecd01349080173ed9c7a40eba2.jpg?v=202508221027 ]

近年、エンジニア組織では

・️「採用してもすぐに辞めてしまう」

・️「育成が難しく、戦力化に時間がかかる」

・️「マネージャーがコミュニケーションに不慣れで、メンバーとの関係が希薄」

といった課題が顕在化しています。

エンジニア採用競争が激化する中、優秀人材の獲得と定着は組織の成長を左右する重要課題です。

採用段階での質向上に加え、入社後も継続的なスキル向上を可能にする育成制度の構築、そして高負荷環境下でもメンバーの不安や課題を吸い上げる対話機会の設計が不可欠です。

「採用」から「離職防止」まで一貫して支える、戦略的な組織マネジメントが求められています。

本ウェビナーでは、成長を続けるエンジニア組織を支える3つの視点──採用・育成・離職防止のそれぞれに強みをもつ専門ソリューション企業が集結し、実践的なヒントや支援事例、現場で見えてきたリアルな課題と取り組みを共有します。

他社との差別化を図り、自社のエンジニア組織を一歩先へ進めたいと考える人事・開発責任者の方は、ぜひこの機会にご参加ください。

こんなお話をします

登壇者プロフィール

- エンジニア採用市場のトレンド、採用率を高める最新の工夫とは- オンライン学習を活用し、学習を放置せずかつ実践力を身につける仕組みづくりとは- AIに代替されない“高スキルエンジニア”をどう育成するのか- エンジニア組織で離職を防ぐために必要な「マネジメント・スタイル」とAI技術活用

株式会社フルート 代表取締役 CEO 菊池 裕太 氏

早稲田大学商学部卒業。新卒でRELATIONS株式会社に入社し、Wistant事業部の事業拡大に従事。2021年に株式会社フルートを共同創業。1on1やOKRなどピープルマネジメントを中心に、様々な業界・業種の組織改善を支援。

株式会社エクスモーション コンサルタント 兼 Eureka Boxプロダクトオーナー 松井 良太 氏

東京大学大学院 農学生命科学研究科修士課程修了後、大手SIerにて流通業界担当のシステムエンジニアへ。2011年に（株）エクスモーションに入社し、自動車メーカーの開発現場支援に従事。

株式会社overflow プロダクトマーケティングマネージャー 岡田 宗悦

慶應義塾大学商学部卒業後、株式会社overflowに入社。「Offers」のプロダクトマーケティングマネージャー（PMM）として、toB・toC双方の新規集客からLTV最大化まで包括したマーケティング業務を統括。「エンジニア・PM採用サクセスマップ」などエンジニア採用ナレッジの開発・プロモーションを担当。



【新機能リリース情報】

「AIスカウト生成機能」の提供開始｜承諾率2.4倍の改善実績

AIが候補者の経歴・スキルを分析し、最適なオファー文面を自動生成する「AIスカウト生成機能」をリリースしました。実際に導入いただいた企業では、スカウト承諾率が従来比2.4倍に向上した実績があります。詳細は下記よりご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html?utm_source=prtimes)

実際のAIスカウト活用イメージのご紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXSznN8BeAg ]

■ ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」とは

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」

ハイクラスエンジニア採用プラットフォームの「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

● Offersに関する情報はこちら

- 「働くを楽しく」するマガジン「Offers Magazine」(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes)- 開発組織におけるHR担当者やマネージャーのための情報メディア「Offers HR Magazine」(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes)- 副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes)- プロダクト開発の知見が集まるQ&Aプラットフォーム「Offers Q&A」(https://offers.jp/qa?utm_source=prtimes)- デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」(https://hr-lab.offers.jp/?utm_source=prtimes)

■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」とは

プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」

「Offers MGR(https://offers-mgr.com/lp?utm_source=prtimes)」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。

現在データ連携が可能なSaaS：Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar

上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください：https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27(https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27?utm_source=prtimes)

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● overflowに関する情報発信はこちら

- 採用情報：https://jobs.overflow.co.jp/(https://jobs.overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)- overflow Culture Deck：https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck(https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck?utm_source=prtimes)- podcast「overflow fm」：https://anchor.fm/overflowinc(https://anchor.fm/overflowinc?utm_source=prtimes)- note「株式会社overflow Culture Note」：https://note.com/overflow_inc(https://note.com/overflow_inc?utm_source=prtimes)

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円