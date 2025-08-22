ジェームズ・ガン製作総指揮のDCドラマ『ピースメイカー シーズン２』8月22日（金）よりU-NEXTにて独占配信―大塚明夫・水樹奈々ら人気声優陣が続投の吹替版も同時配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、ドラマ『ピースメイカー シーズン２』を、本日2025年8月22日（金）より独占配信開始いたします。配信に合わせて、メイントレーラー映像を公開いたしました。



2021年公開の映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』より初登場した“過激派ヒーロー”ピースメイカーの活躍を描くスピンオフシリーズとなる本作。『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』のほか『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズなどを手掛けた映画監督ジェームズ・ガンが、前作に続いてシーズン２の製作総指揮・脚本を務め、そのうち3エピソードで監督も担当しています。今年7月に公開されたガン監督による映画『スーパーマン』では、本編中にピースメイカーがサプライズ登場し、多くのファンが期待の声を寄せています。ガン監督自身も映画『スーパーマン』と直接つながるストーリーであると明言しており、『クリーチャー・コマンドーズ』から本格始動した新たなDCユニバース（DCU）の中でも、今後を担う重要作として位置づけられています。

シーズン２では、タスクフォースX解散後のピースメイカーと「11thストリート・キッズ」の仲間たちのその後が描かれ、映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でピースメイカーが暗殺したリック・フラッグの父、リック・フラッグ将軍が登場し、物語は波乱の展開に向かいます。また、前作から存在していた“次元ポータル”が、別の世界へとつながっていたことも判明。そこには、かつて登場したあのキャラクターたちの姿もあり、物語は新たな局面へと動き出すことに―。

同時配信となる日本語吹替版では、大塚明夫（ピースメイカー役）、水樹奈々（ハーコート役）、斉藤貴美子（アデバヨ役）、遠藤純一（エコノモス役）、前野智昭（ビジランテ役）ら人気声優がシーズン１から続投し、キャラクターの吹き替えを務めます。また、本日公開されたトレーラーでは、先日この世を去ったヘヴィメタル界の伝説・オジー・オズボーンの楽曲が使用されており、ファンの間でも大きな話題となっています。

ドラマ『ピースメイカー シーズン２』は、本日8月22日（金）よりU-NEXTにて独占配信開始。字幕版・吹替版ともに合わせてお楽しみください。

【メイントレーラー映像】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3C-MaOFuct8 ]

『ピースメイカー シーズン２』（原題：Peacemaker）（全8話）

【配信開始日時】2025年8月22日（金）10:00 第1話配信予定 以降毎週金曜週次配信

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0212262

【配信形態】見放題

【スタッフ】

■製作総指揮：ジェームズ・ガン、ピーター・サフラン、ジョン・シナ

■監督：ジェームズ・ガン、グレッグ・モットーラ、ピーター・ソレット、アレシア・ジョーンズ

■脚本：ジェームズ・ガン（『スーパーマン』『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』など）

【キャスト】

■ピースメイカー／クリストファー・スミス役：ジョン・シナ

■レオタ・アデバヨ役：ダニエル・ブルックス

■エミリア・ハーコート役：ジェニファー・ホランド

■ビジランテ／エイドリアン・チェイス役：フレディ・ストローマ

■ジョン・エコノモス役：スティーヴ・エイジー

■オーガスト・“オーギー”・スミス役：ロバート・パトリック

■リック・フラッグ将軍役：フランク・グリロ

■[役名未発表]：デヴィッド・デンマン

■サーシャ・ボルドー役：ソル・ロドリゲス

■ラングストン・フルーリー役：ティム・メドウス

【日本語吹替キャスト】

■ピースメイカー／クリストファー・スミス役：大塚明夫

■レオタ・アデバヨ役：斉藤貴美子

■エミリア・ハーコート役：水樹奈々

■ビジランテ／エイドリアン・チェイス役：前野智昭

■ジョン・エコノモス役：遠藤純一

James Gunn wrote all eight episodes of PEACEMAKER and directed three, including the first episode. Gunn, Peter Safran, and John Cena serve as executive producers. Greg Mottola, Peter Sollett, and Althea Jones also direct. Based on characters from DC, PEACEMAKER is produced by Gunn’s Troll Court Entertainment and The Safran Company in association with Warner Bros. Television.

(C)2025 Warner Bros. Entertainment Inc. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc. PEACEMAKER and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.

