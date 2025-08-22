完全無料の人事向け学習ツール「CANTERA ACADEMY」、サービス無料化開始から1年で累計登録者数2000名を突破！

LUF株式会社無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy

2021年10月よりサービスローンチした「CANTERA（カンテラ）ACADEMY」は、人事に必要な幅広い知識を、質の高いコンテンツで学習し、成果に繋げる学習プラットフォームです。

組織開発や採用、人的資本などの豊富なジャンルのコンテンツや、通勤時間の5分を生かせるマイクロラーニングの設計による学びの提供が特徴で、現在までに2000人の受講生がコンテンツを通して学習しています。

人事に纏わるお悩みなどを元に蓄積してきたCATNERA ACADEMYのコンテンツを、より多くのHR領域に携わっている方々のお役に立ちたいという想いから、2024年8月1日より無料でお使いいただけるサービスに転換しておりました。

その後、25年7月で累計登録者数が2000名を突破いたしました。

■CANTERA（カンテラ）ACADEMY の特徴

1.登録者の人事担当領域の幅広さ

「CANTERA ACADEMY」に登録された人事担当者を対象にしたアンケートの結果、現在携わっている人事領域において「中途採用」と「教育・研修」が最も多いものの、その他の領域でも幅広い人事領域に携わっていることが、今回のアンケートから明らかになりました。CANTERA ACADEMYは、こうした多様なニーズに応えるため、幅広いコンテンツをご用意し、多くの人事担当者をサポートしています。

2.従業員規模

「CANTERA ACADEMY」に登録いただいた方が所属する企業の従業員規模も多様であり、特に、「100名以上500名未満」の企業に所属している登録者が最も多く、全体の25%を占めています。

また、比較的小規模な企業からの登録も多く、幅広い企業規模の方にご利用いただいております。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy

LUFは今後も「CANTERA ACADEMY」を通じて、「人事の学び」をより気軽なものにすることで、皆様の人事課題の解決への後押しをしてまいります。

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY とは？】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact