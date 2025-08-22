¡ÚCOCO DEAL¡Û8/22¡Ê¶â¡ËYoutuber¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤´¤ß¤¬Å»¤¦¡¢½©¤ÎLOOKBOOK vol.1¤ò¸ø³«
¥¢¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐß·ÃÒ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢COCO DEAL¡Ê¥³¥³ ¥Ç¥£ー¥ë¡Ë¤Ï8/22¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡Öfeel MODERN VINTAGE¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/autumn_contents1_0822?utm_campaign=WACO_250822_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¢£ Style 01
¤Õ¤ó¤ï¤ê¼Á´¶¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥«ー¥È¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤µ°î¤ì¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
KNIT \9,900/ SKIRT \13,750
¢£ Style 02
¥ì¥È¥í¥àー¥É¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥¹¥¨ー¥É¤Ç¡¢¥¹¥¦¥£ー¥È¤ÊÁõ¤¤¤Ë¿¼¤ß¤òÅº¤¨¤Æ
BLOUSON \16,500
KNIT \9,350/ KNIT \9,350/ SKIRT \10,450
¢£ Style 03
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎON¡¦OFF¤Ç°õ¾ÝÁàºî¡¡ÂçÃÀ¥Õ¥ê¥ë¤Ç°µÅÝÅªÃå±Ç¤¨¤ò³ð¤¨¤ë
JACKET \19,800
ONE-PIECE \18,700
¢£ Style 04
¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ë¿§µ¤¤òÅ»¤¦
CARDIGAN \8,800/ CAMISOLE \6,050/ PANTS \13,200
¢£ Style 05
¥¿¥¤¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¥Ö¥ë¥½¥ó¤ÇÂç¿Í¤ÎMIX¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë
BLOUSON \16,500/ KNIT \8,800/ SKIRT \10,450
Staff Credit
Model: Nagomi (ASOBISYSTEM)
Photographer: YumaKuramoto. (PygmyCompany)
Stylist: RinaUchida
Hair&Make: KanaHayashi (Allure)
Direction: ShuntaIsobe
Design: MomokoTakenaka
CreativeAgency: CICELY
¡¦¤Ê¤´¤ß¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2000Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¡Ösweet¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¹¹ð¡¢¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï°ì¿ô¤Ï230Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£
Instagram¡§@__nagomi32__
X¡ÊµìTwitter)¡§@NAGOMI3232
TikTok¡§@__nagomi32__YouTube¡§¡Önagomi¡×
¡¦¥³¥³ ¥Ç¥£ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÒ´¶¤Ê½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¤¥êー¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡Öº£¡×¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤Ë¥â¥À¥ó¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤È
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òMIX¤·¤¿¼«Í³¤ÇÉý¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
