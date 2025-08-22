¡ÚCOCO DEAL¡Û8/22¡Ê¶â¡ËYoutuber¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤´¤ß¤¬Å»¤¦¡¢½©¤ÎLOOKBOOK vol.1¤ò¸ø³«

¥¢¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò

¥¢¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐß·ÃÒ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢COCO DEAL¡Ê¥³¥³ ¥Ç¥£ー¥ë¡Ë¤Ï8/22¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡Öfeel MODERN VINTAGE¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




https://petal-online.com/brand/cocodeal/autumn_contents1_0822?utm_campaign=WACO_250822_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes


¢£ Style 01

¤Õ¤ó¤ï¤ê¼Á´¶¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥«ー¥È¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤µ°î¤ì¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë





KNIT \9,900/ SKIRT \13,750

¢£ Style 02

¥ì¥È¥í¥àー¥É¤ò°ú¤­´ó¤»¤ë¥¹¥¨ー¥É¤Ç¡¢¥¹¥¦¥£ー¥È¤ÊÁõ¤¤¤Ë¿¼¤ß¤òÅº¤¨¤Æ



BLOUSON \16,500

KNIT \9,350/ KNIT \9,350/ SKIRT \10,450

¢£ Style 03

¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎON¡¦OFF¤Ç°õ¾ÝÁàºî¡¡ÂçÃÀ¥Õ¥ê¥ë¤Ç°µÅÝÅªÃå±Ç¤¨¤ò³ð¤¨¤ë



JACKET \19,800

ONE-PIECE \18,700

¢£ Style 04

¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ë¿§µ¤¤òÅ»¤¦



CARDIGAN \8,800/ CAMISOLE \6,050/ PANTS \13,200

¢£ Style 05

¥¿¥¤¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¥Ö¥ë¥½¥ó¤ÇÂç¿Í¤ÎMIX¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë



BLOUSON \16,500/ KNIT \8,800/ SKIRT \10,450



Staff Credit


Model: Nagomi (ASOBISYSTEM)


Photographer: YumaKuramoto. (PygmyCompany)


Stylist: RinaUchida


Hair&Make: KanaHayashi (Allure)


Direction: ShuntaIsobe


Design: MomokoTakenaka


CreativeAgency: CICELY


¡¦¤Ê¤´¤ß¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


2000Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¡Ösweet¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¹­¹ð¡¢¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï°ì¿ô¤Ï230Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£


Instagram¡§@__nagomi32__


X¡ÊµìTwitter)¡§@NAGOMI3232


TikTok¡§@__nagomi32__YouTube¡§¡Önagomi¡×



¡¦¥³¥³ ¥Ç¥£ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÒ´¶¤Ê½÷À­¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¤¥êー¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£


¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡Öº£¡×¤ò³Ú¤·¤à½÷À­¤Ë¥â¥À¥ó¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤È


¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òMIX¤·¤¿¼«Í³¤ÇÉý¹­¤¤¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£



